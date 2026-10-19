Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille ile oynayacağı deplasman maçı öncesinde güvenlik gerekçesiyle UEFA'ya resmi başvuruda bulunacağı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BAŞVURU YAPILACAK
Fransa'da son dönemde artış gösteren toplumsal eylemler ve meydana gelen olaylar üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı kulüp, kafile ile deplasmana gidecek taraftarların güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla Avrupa futbolunun patronuna başvuruda bulunacak.
Başvurunun temel amacının, karşılaşmanın oynanacağı bölgedeki güvenlik şartlarının gözden geçirilmesi, kamp süreci ile maç günü için ek emniyet tedbirlerinin alınmasının sağlanması olduğu ifade edildi.
"MAÇ ERTELENMEYECEK"
Öte yandan Fransa'da yaşanan olaylar sonrası bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain - Barcelona ve Lille - Galatasaray maçlarının ertelenmesi de gündeme geldi.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, maçların ertelenmeyeceğini söyledi. Nunez, "Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek." diye konuştu.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Fransa'da İçişleri Bakanı Nunez'in açıklamasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Ülkede yaşanan olaylar nedeniyle Lille'de bugün (Pazartesi) TSİ 21.00'den yarın (Salı) TSİ 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
MAÇ NE ZAMAN?
Galatasaray, çarşamba günü TSİ 19.45'te Lille ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Fransa'da son dönemde artış gösteren toplumsal eylemler ve meydana gelen olaylar üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı kulüp, kafile ile deplasmana gidecek taraftarların güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla Avrupa futbolunun patronuna başvuruda bulunacak.
Başvurunun temel amacının, karşılaşmanın oynanacağı bölgedeki güvenlik şartlarının gözden geçirilmesi, kamp süreci ile maç günü için ek emniyet tedbirlerinin alınmasının sağlanması olduğu ifade edildi.
"MAÇ ERTELENMEYECEK"
Öte yandan Fransa'da yaşanan olaylar sonrası bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain - Barcelona ve Lille - Galatasaray maçlarının ertelenmesi de gündeme geldi.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, maçların ertelenmeyeceğini söyledi. Nunez, "Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek." diye konuştu.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Fransa'da İçişleri Bakanı Nunez'in açıklamasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Ülkede yaşanan olaylar nedeniyle Lille'de bugün (Pazartesi) TSİ 21.00'den yarın (Salı) TSİ 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
MAÇ NE ZAMAN?
Galatasaray, çarşamba günü TSİ 19.45'te Lille ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda karşı karşıya gelecek.