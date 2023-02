Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kedilerin kusması her zaman gülümseten bir olay değildir. Ancak, bu durumun arkasında yatan nedenler çoğu zaman anlaşılamaz. Şimdi kedilerin neden kusabileceği ve kedi kustuktan sonra ne yapılması gerektiğini inceleyeceğiz. Kedilerin neden kusabileceği; çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Genellikle, kedilerin beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerden veya stres faktörlerinden kaynaklanan tahriş edici maddelerin kedinin sindirim sistemine girmesinden kaynaklanabilir. Ayrıca, kedinizin tüketmiş olduğu yiyeceklerde bulunan zehirli maddeler de kusmaya sebep olabilir. Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı ise öncelikle, bunun bir sağlık sorunu olup olmadığını tespit etmek gereklidir. Bu amaçla veteriner hekime başvurulmalıdır.Kedi kustuğunda hemen dikkatli bir şekilde inceleyin. Kedi kusarsa, genellikle bir sindirim problemi vardır. Bu nedenle, öncelikle kedinin açlığını ve susuzluğunu gidermek için ona bol miktarda temiz sular verin. Ayrıca, onun beslenme programını veya tedavinin süresini değiştirebilirsiniz. Bazen kedi istediği yiyeceklerden kaçabilir ve bu da onlarla ilgili bir sağlık sorunu olduğuna işaret edebilir. Kedinizi daha yakından izlemeniz gerekebilir ve onunla birlikte doktora gitmelisiniz.Kediler çok hassas bir sindirim sistemine sahiptir ve kusmak onlar için oldukça normal bir şeydir. Bazen, kedi mamasındaki bazı şeylerden dolayı da kusabilirler. Ayrıca, stresli ortamlar da kusmaya sebep olabilir. Kedi kustuktan sonra, onun ağzını temizlemek ve tüylerini fırçalamak en iyisidir.Kedinizi kustuktan sonra ne yapmalı?Kedinizi kustuktan sonra ne yapmalıyız? Kedinizin sindirim sistemini desteklemek için, ona bol miktarda temiz sular verin ve günlük beslenme programını izlemeye devam edin. Aynı zamanda, stresli ortamlar hakkında dikkatli olun ve çevresini rahatlatmak için kediye oynamaktan kaçınmayın. Kedinize bir veteriner hekim tarafından tavsiye edilen ilaçlar verilebilir, ancak bunun öncesinde doktoru arayarak randevu almanız gerekir.Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı? Kediler, özellikle de sokakta yaşayan kediler, sık sık kusarlar. Kedi kustuğunda, öncelikle onun ağzını temizleyin. Ayrıca, ona bol su içirmek de faydalı olacaktır. Sokakta yaşayan kediler genellikle kötü beslenirler ve bazen de zehirlenirler. Bu nedenle, kedi kustuğunda mutlaka bir veteriner hekime danışmanız gerekir.Şekerli yiyecekler: Kediler için sağlıklı değil ve kusmalarına neden olabilir.Ham et: Kediler için zararlı olabilecek bakteriler içerebilir.Süt ve süt ürünleri: Kedilerin çoğu laktose intoleransı olabildiğinden kusmalara neden olabilir.Mısır, buğday, soya fasulyesi ve soya ürünleri: Bu gıdalar, kediler için zor sindirilebilir olabilir ve mide problemlerine neden olabilir.Yabani bitkiler ve çiçekler: Kedilerin bazıları yabani bitkiler ve çiçeklerden rahatsız olabilir.Yeni yiyecekler: Kedilerin midesine yeni yiyecekler verirken dikkatli olmalısınız, çünkü kedinizin midesine alışkın olmadığı yiyecekler kusmalara neden olabilir.Kedilerin midesine kötü gelen şeyler, çoğunlukla beslenmeyle ilgili olabilir. Bir kedi yiyeceği gibi doyurulmazsa, açlık hissiyle başa çıkamayacağından ya da yeterince sıvı alamadığından kusma ihtiyacı hisseder. Kedi ayrıca bol miktarda et yemekten hoşlanmadığından, bu yiyecek türüne maruz bırakıldığında da kusmaya eğilimli olabilir. Ayrıca, çok sert yiyecekler veya yutma güçlüklü yiyecekler de mideyi rahatsız edebilir ve kusmaya neden olabilir. İdrar taşları gibi bazen doğal bir nedenle kusma da meydana gelebilir; ancak bunun genellikle bir hastalıkla ilgili olduğu düşünülürse, hemen bir veteriner ile bağlantıya geçilmelidir.Kedilerin midesine kötü gelen yiyecekler arasında, şekerli yiyecekler, ham et, süt ve süt ürünleri, mısır, buğday, soya fasulyesi ve soya ürünleri yer alabilir. Ayrıca, bazı kedilerin yabani bitkiler ve çiçeklerden rahatsız olduğu da bilinmektedir. Kedinizin midesine kötü gelen bir yiyecek olduğunu düşünüyorsanız, en iyisi onu vermekten kaçınmak ve doğal kedi yemleri kullanmaktır.Kediler, kusmaktan ötürü birçok neden olabilir. Bir kedi, yemek yemeğe başladıktan sonra kusmaya başlayabilir. Bu, besinlerin mideye ulaşmasını engelleyen bir tıkanıklık problemi olduğunu gösteriyor olabilir. Ayrıca, bir kedi sindirim sistemi hastalığına sahip olabilir. Kusma, mide asitlerinin fazlaca salgılanmasına da neden olabilir. Bazen de, basit bir virüs enfeksiyonu sonucu kusma ortaya çıkabilir. Kedi kustuktan sonra ne yapmalı? Eğer kediniz sadece tek seferde kusuyorsa ve daha sonra normale dönmüşse, onunla ilgilenmenize gerek yoktur. Ancak, eğer kediniz ayda bir ya da daha fazla kez kusuyorsa bu durumdan endişelenebilirsiniz. Bu durumda vetsine danışmanızKediler genellikle çok temiz hayvanlardır ve kusmak onlar için oldukça rahatsız edici bir durumdur. Kedi kusmasının bazı sebepleri aşağıda belirtilmiştir:- Hastalık: Bazen kedi kusması, vücudunda bulunan bakteri veya virüslerden kaynaklanabilir. Bu nedenle, kedi kustuğunda hemen bir veterinere başvurulmalıdır.- Mide bozukluğu: Bazen de mide bozukluklarından kaynaklanabilir. Bu durum için de bir veterinere başvurmak en iyisidir. Mide bozuklukları genellikle beslenme hatalarından kaynaklanabilir. Bu nedenle, doğru bir beslenme programına uymaya özen gösterilmelidir.- Toksinlerden etkilenme: Bazen de zehirli maddelerden etkilenebilir ve bu da kusmaya sebep olmuş olabilir.