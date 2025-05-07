Ali Koç'tan stat ve Aziz Yıldırım açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda eski başkan Aziz Yıldırım ve stat projesi hakkında önemli ifadeler kullandı. Koç, projeyi 'çalmakla' suçlanmasına sert tepki gösterdi.
"HANGİ PROJEYİ ÇALMIŞIZ"
Ali Koç, stat projesiyle ilgili kendisine yöneltilen "çaldı" suçlamalarına karşı çıkarak, Aziz Yıldırım'ın kulüp tarihindeki yerini teslim etti. Koç, yaptığı açıklamada "Bu stat Aziz Yıldırım'ın yaptığı stattır, her yerinde emeği ve alın teri vardır! Faizler %60'tı, Aziz Başkan bu stadı yaptı. Bugün biraz daha düşük. Fenerbahçe taraftarının da katkısı var ama devletin stat yapamadığı bir dönemde, Aziz Yıldırım cesaret göstermiştir. Hangi projeyi çalmışız? Zaten böyle statlar, böyle büyütülür." ifadelerini kullandı.
"AZİZ YILDIRIM ÜZÜLDÜYSE, GİDİP ANLATACAĞIM"
Ali Koç, stat projesine 15 bin kişilik kapasite artışı eklemenin Aziz Yıldırım'ın emeğini gölgelemek olmadığını söyledi ve "Stat projesi çalmakla suçlanıyorum! Hakikatten Aziz Yıldırım yaptı, imkansızı başardı adam! 15 bin kişi eklemek ile Aziz Yıldırım'ın emeği değil demek, kimin haddine? Nihat Özbağ'ın dediğini anlayamadım. Aziz Yıldırım üzüldüyse, gidip anlatacağım. Başka bir şey de anlatacağım." dedi.
"MUHATABIM AZİZ BAŞKANDIR"
Ali Koç, sürecin doğrudan muhatabının Aziz Yıldırım olduğunu vurgulayarak,"Muhatabım Aziz Başkan'dır. Belki o da bize bir şeyler sunacaktır. Asgari müşterekte buluşacağımıza inanıyorum. Erol Bilecik'in de geçmiş borçla ilgili divanda dili sürçmüş olabilir." sözlerini sarf etti.
"HANGİ PROJEYİ ÇALMIŞIZ"
Ali Koç, stat projesiyle ilgili kendisine yöneltilen "çaldı" suçlamalarına karşı çıkarak, Aziz Yıldırım'ın kulüp tarihindeki yerini teslim etti. Koç, yaptığı açıklamada "Bu stat Aziz Yıldırım'ın yaptığı stattır, her yerinde emeği ve alın teri vardır! Faizler %60'tı, Aziz Başkan bu stadı yaptı. Bugün biraz daha düşük. Fenerbahçe taraftarının da katkısı var ama devletin stat yapamadığı bir dönemde, Aziz Yıldırım cesaret göstermiştir. Hangi projeyi çalmışız? Zaten böyle statlar, böyle büyütülür." ifadelerini kullandı.
"AZİZ YILDIRIM ÜZÜLDÜYSE, GİDİP ANLATACAĞIM"
Ali Koç, stat projesine 15 bin kişilik kapasite artışı eklemenin Aziz Yıldırım'ın emeğini gölgelemek olmadığını söyledi ve "Stat projesi çalmakla suçlanıyorum! Hakikatten Aziz Yıldırım yaptı, imkansızı başardı adam! 15 bin kişi eklemek ile Aziz Yıldırım'ın emeği değil demek, kimin haddine? Nihat Özbağ'ın dediğini anlayamadım. Aziz Yıldırım üzüldüyse, gidip anlatacağım. Başka bir şey de anlatacağım." dedi.
"MUHATABIM AZİZ BAŞKANDIR"
Ali Koç, sürecin doğrudan muhatabının Aziz Yıldırım olduğunu vurgulayarak,"Muhatabım Aziz Başkan'dır. Belki o da bize bir şeyler sunacaktır. Asgari müşterekte buluşacağımıza inanıyorum. Erol Bilecik'in de geçmiş borçla ilgili divanda dili sürçmüş olabilir." sözlerini sarf etti.