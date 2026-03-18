18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Ivey sınırlı süre alsa da, Bulls uzun vadede kadroda tutmak istiyor

Chicago Bulls'un takas döneminde kadrosuna kattığı Jaden Ivey'nin, yaz aylarında kendisine yapılacak qualifying offer ile birlikte kısıtlı serbest oyuncu olması bekleniyor.

18 Mart 2026 17:18
Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Ancak genç oyuncu, sol dizindeki ağrılar nedeniyle şu ana kadar Bulls formasıyla yalnızca dört maçta görev alabildi. Buna rağmen kulüp yönetimi, Ivey'yi uzun vadeli planların önemli bir parçası olarak görmeye devam ediyor. Bu bilgi, gazeteci Joe Cowley tarafından paylaşıldı.

Sezon ortasında takıma katılan Ivey için adaptasyon sürecinin kolay olmadığı belirtilirken, sakatlık süreci de bu uyum sürecini zorlaştıran faktörler arasında yer aldı.

Chicago Bulls başantrenörü Billy Donovan, oyuncunun durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Talihsiz olan şey, takas sonrası tamamen yeni bir ortama gelmesi ve bu sisteme uyum sağlamaya çalışırken aynı zamanda sakatlıkla uğraşması oldu."

Donovan ayrıca organizasyonun Ivey ile ilgili uzun vadeli planlarını da net bir şekilde ortaya koydu:
"Takası yaparken amacımız, onun uzun süre burada kalabilecek bir oyuncu olmasıydı. Temmuz ayında kontrat süreci ve serbest oyuncu durumu nasıl gelişir bilmiyorum çünkü kendisi kısıtlı serbest oyuncu olacak."

"Ancak organizasyon olarak niyetimiz şuydu: Onun çok, çok iyi bir oyuncuya dönüşebileceğine inanıyoruz. Ayrıca hâlâ genç ve gelişim için uzun bir yolu var."

Şu anda forma giyemeyen Ivey'nin durumunun önümüzdeki hafta yeniden değerlendirileceği açıklandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
