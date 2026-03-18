Ivey sınırlı süre alsa da, Bulls uzun vadede kadroda tutmak istiyor

Chicago Bulls'un takas döneminde kadrosuna kattığı Jaden Ivey'nin, yaz aylarında kendisine yapılacak qualifying offer ile birlikte kısıtlı serbest oyuncu olması bekleniyor.



Ancak genç oyuncu, sol dizindeki ağrılar nedeniyle şu ana kadar Bulls formasıyla yalnızca dört maçta görev alabildi. Buna rağmen kulüp yönetimi, Ivey'yi uzun vadeli planların önemli bir parçası olarak görmeye devam ediyor. Bu bilgi, gazeteci Joe Cowley tarafından paylaşıldı.



Sezon ortasında takıma katılan Ivey için adaptasyon sürecinin kolay olmadığı belirtilirken, sakatlık süreci de bu uyum sürecini zorlaştıran faktörler arasında yer aldı.



Chicago Bulls başantrenörü Billy Donovan, oyuncunun durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Talihsiz olan şey, takas sonrası tamamen yeni bir ortama gelmesi ve bu sisteme uyum sağlamaya çalışırken aynı zamanda sakatlıkla uğraşması oldu."



Donovan ayrıca organizasyonun Ivey ile ilgili uzun vadeli planlarını da net bir şekilde ortaya koydu:

"Takası yaparken amacımız, onun uzun süre burada kalabilecek bir oyuncu olmasıydı. Temmuz ayında kontrat süreci ve serbest oyuncu durumu nasıl gelişir bilmiyorum çünkü kendisi kısıtlı serbest oyuncu olacak."



"Ancak organizasyon olarak niyetimiz şuydu: Onun çok, çok iyi bir oyuncuya dönüşebileceğine inanıyoruz. Ayrıca hâlâ genç ve gelişim için uzun bir yolu var."



Şu anda forma giyemeyen Ivey'nin durumunun önümüzdeki hafta yeniden değerlendirileceği açıklandı.



