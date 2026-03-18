Mario Lemina: "Şampiyonlar Ligi'nin en aç takımı biziz!"

Galatasaray'da Mario Lemina, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Liverpool ile oynanacak kritik mücadele öncesi konuştu.

calendar 18 Mart 2026 14:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Liverpool ile oynanacak kritik mücadele öncesi L'Equipe'e açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN AÇ TAKIM BİZİZ!"

Sarı-kırmızılı ekibin motivasyonuna dikkat çeken Lemina, "Bana göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok aç olan, en istekli olan takım biziz. Oyuncularımıza bakarsanız, kendini kanıtlamak isteyen ve hesap kapatmak isteyen çok oyuncu var." dedi. 

"AVRUPA'NIN EN İYİ ATMOSFERİ GALATASARAY'DA"

Daha önce birçok büyük kulüpte forma giydiğini hatırlatan Lemina, Galatasaray taraftarının yarattığı atmosferi zirveye koydu:

 "Avrupa'daki en iyi atmosfer Galatasaray'da! Ben çok atmosfer gördüm… Marsilya ve Juventus gibi kulüplerde de oynadım. Ama burada maçtan kulak zarların yanıyormuş gibi çıkıyorsun."




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
