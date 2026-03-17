Joan Laporta'dan Marcus Rashford yanıtı

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Marcus Rashford'un geleceği ile ilgili konuştu.



Laporta, "Marcus çok iyi gidiyor, pek çok asist yaptı ve gol attı; umarım Newcastle United maçında oynarsa, daha ileriye gitmemize yardımcı olur. Manchester United ile görüşüp, kulüp için çok pahalı olmayacak bir anlaşmaya varmaya çalışacağız." dedi.



Barcelona'nın, İngiliz yıldız Marcus Rashford için 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.



28 yaşındaki Rashford, Barcelona forması altında çıktığı 38 maçta 10 gol attı ve 13 asist yaptı.



