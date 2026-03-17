Beşiktaş'ta sürpriz takas ihtimali: Ndidi - Altay Bayındır

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazanırken, siyah-beyazlıların öncelik verdiği bölgelerden biri kaleci oldu.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda listenin ilk sırasına ise Manchester United forması giyen Altay Bayındır yerleşti.



NDIDI - ALTAY BAYINDIR TAKASI İHTİMALİ



İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan milli kaleci için dikkat çeken bir transfer senaryosu gündeme geldi.



Manchester United'ın uzun süredir takip ettiği Wilfred Ndidi için sezon sonunda yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öğrenilirken, bu transferde Altay Bayındır'ın da yer aldığı bir takas formülü masaya yatırıldı.



SERGEN YALÇIN'DAN NET TALEP



Siyah-beyazlılar, kaleyi yerli ve güvenilir bir isimle güçlendirmek isterken Altay Bayındır transferini birinci hedef olarak belirledi. Sergen Yalçın'ın da bu transfer için yönetime net bir talepte bulunduğu ve sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.







