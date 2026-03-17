17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Beşiktaş'ta sürpriz takas ihtimali: Ndidi - Altay Bayındır

Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki hedeflerinden Altay Bayındır'da bambaşka bir formül ihtimali belirdi. İşte detaylar...

17 Mart 2026 12:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazanırken, siyah-beyazlıların öncelik verdiği bölgelerden biri kaleci oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda listenin ilk sırasına ise Manchester United forması giyen Altay Bayındır yerleşti. 

NDIDI - ALTAY BAYINDIR TAKASI İHTİMALİ

İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan milli kaleci için dikkat çeken bir transfer senaryosu gündeme geldi.

Manchester United'ın uzun süredir takip ettiği Wilfred Ndidi için sezon sonunda yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öğrenilirken, bu transferde Altay Bayındır'ın da yer aldığı bir takas formülü masaya yatırıldı.

SERGEN YALÇIN'DAN NET TALEP

Siyah-beyazlılar, kaleyi yerli ve güvenilir bir isimle güçlendirmek isterken Altay Bayındır transferini birinci hedef olarak belirledi. Sergen Yalçın'ın da bu transfer için yönetime net bir talepte bulunduğu ve sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
