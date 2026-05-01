01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

İstanbulspor son maçta resital sundu! tam 9 gol

TFF 1. Lig'in 38. haftasında İstanbulspor, sahasında Adana Demirspor'u 8-1 gibi farklı bir skorla geçti.

01 Mayıs 2026 18:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF 1. Lig'in 38. haftasında İstanbulspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 8-1 kazandı.

Maça fırtına gibi başlayan İstanbul ekibinde gol perdesini 8. dakikada Dijan Aydın açtı. Baskısını sürdüren İstanbulspor, 15. dakikada Ömer Faruk Duymaz ve 21. dakikada Özcan Şahan'ın golleriyle farkı kısa sürede üçe çıkardı. 28. dakikada Alieu Cham skoru 4-0'a getirirken, Adana Demirspor'un maçtaki tek tesellisi 41. dakikada Ahmet Bolat'ın ayağından gelen gol oldu.

İkinci yarıya da hızlı giren İstanbulspor'da Alieu Cham, 47. dakikada kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti. Cham'ın 51. dakikada filelere gönderdiği bir diğer top ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Mücadelenin son bölümlerinde üstünlüğünü koruyan İstanbul ekibi, 66. dakikada Özcan Şahan ve 71. dakikada Demeaco Duhaney'in golleriyle farkı 7'ye çıkardı. Maça noktayı koyan isim ise 80. dakikada Ömer Faruk Duymaz oldu.

Adana Demirspor'da Ahmet Yılmaz 78. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte her iki takımda sezonu noktaladı.

İstanbulspor sezonu 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile 52 puanla bitirerek gelecek yılda 1. Lig'de mücadele edecek.

Adana Demirspor ise geçen sezonun ardından bu yılda küme düşmekten kurtulamadı. Akdeniz temsilcisi 38 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik ile -54 puanla 2. Lige düştü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
