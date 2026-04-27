1 Mayıs'ta Borsa Kapalı Mı, Açık Mı, Çalışıyor Mu? 2026

1 Mayıs 2026'te borsa açık mı, kapalı mı? Emek ve Dayanışma Günü'nde Borsa İstanbul'un işlem durumu hakkında en güncel bilgiler bu haberimizde! 2026 borsa tatil takvimi ve yatırımcılar için önemli notlar.

Öncelikle belirtmek gerekir ki 1 Mayıs, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilen önemli bir gündür. Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu anlamlı günde, birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara vermektedir. Borsa İstanbul'un resmi tatil takvimi incelendiğinde de 1 Mayıs'ın işlem yapılmayan günler arasında yer aldığı açıkça görülmektedir. Bu durum, "1 Mayıs'ta borsa kapalı mı" sorusunun cevabı için belirleyici bir faktördür.

1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle, Borsa İstanbul (BİST) 2026 yılında da bu tarihte kapalı olacaktır. 1 Mayıs Perşembe günü BİST'te hisse senedi alım satımı, vadeli işlemler ve diğer piyasalarda herhangi bir işlem gerçekleştirilemeyecektir. Yatırımcıların, işlem planlarını bu durumu göz önünde bulundurarak yapmaları önemlidir. 1 Mayıs borsa tatil uygulaması, genel resmi tatil düzenlemeleri doğrultusunda hayata geçirilmektedir.

1 Mayıs 2026 Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul kapalı olacaktır. Borsa, resmi tatilin sona ermesinin ardından, yani 2 Mayıs 2026 Cuma günü normal işlem saatlerine dönecek ve yatırımcılara yeniden hizmet vermeye başlayacaktır. Bu nedenle, borsa işlemlerinizi 2 Mayıs ve sonrasına planlayabilirsiniz.