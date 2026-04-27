1 Mayıs'ta Kuyumcular Kapalı Mı, Açık Mı? 2026

1 Mayıs 2026'te kuyumcular açık mı, kapalı mı? Emek ve Dayanışma Günü'nde altın alım satımı yapmak isteyenler için kuyumcuların çalışma durumu hakkında en güncel bilgiler bu haberimizde!

1 Mayıs'ın resmi tatil olması genel olarak birçok iş yerinin kapalı olmasına yol açsa da, kuyumcuların bu tarihteki çalışma durumu net bir şekilde belirlenmemiştir. Kuyumcular, özel işletmeler statüsünde oldukları için resmi tatillerde açık veya kapalı olma kararı genellikle işletme sahiplerine aittir. Bu nedenle, 1 Mayıs 2026 Perşembe günü bazı kuyumcuların kapalı olabileceği gibi, özellikle turistik bölgelerde veya alışveriş merkezlerinde bulunan bazı kuyumcuların açık olma ihtimali de bulunmaktadır.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar incelendiğinde, alışveriş merkezleri (AVM'ler) genellikle 1 Mayıs gibi resmi tatillerde açık olmaktadır. Dolayısıyla, AVM içinde faaliyet gösteren kuyumcuların da AVM'nin çalışma saatlerineParallel olarak 1 Mayıs'ta hizmet vermesi beklenmektedir. Ancak, bu durum her AVM ve her kuyumcu için geçerli olmayabilir. Bu nedenle, gitmeyi planladığınız AVM'nin ve içindeki kuyumcunun çalışma saatlerini önceden kontrol etmeniz önemlidir.