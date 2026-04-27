1 Mayıs'ta Kapalıçarşı Açık Mı? 2026

Bilindiği üzere, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Ancak, Kapalıçarşı'nın resmi tatillerdeki çalışma prensibi, diğer birçok kurum ve kuruluştan farklılık göstermektedir. Geleneksel olarak Kapalıçarşı, dini bayramların ilk günü kapalı olmakla birlikte, 1 Mayıs gibi milli bayramlarda genellikle açık kalmaktadır.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar ve mevcut bilgilere göre, Kapalıçarşı'nın 1 Mayıs 2026 Perşembe günü ziyaretçilere açık olması beklenmektedir. Kapalıçarşı esnafının büyük bir bölümü, bu önemli günde de turistlere ve alışveriş yapmak isteyenlere hizmet vermeye devam edecektir. Ancak, bireysel dükkanların tercihine bağlı olarak, bazı dükkanların kapalı olma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.