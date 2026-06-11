Youtube Premium ne kadar 2026? Abonelik ücretlerine zam geldi: YouTube Premium Türkiye fiyatı

Youtube reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve Youtube Music gibi avantajlar sunan Premium paketlerine Türkiye'de zam yaptı.

YouTube Premium'un kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen bireysel aylık paketi yüzde 50 zamla birlikte 79,99 TL'den 119,99 TL'ye yükseldi.

Youtube Premium'un birden fazla kullanıcının aynı abonelikle kullandığı aile paketinin de fiyatları önemli ölçüde artırıldı. Daha önce 159,99 TL olan aylık ücret, yapılan zamla birlikte 239,99 TL'ye yükseldi.

Youtube tarafından öğrenciler için sunulan indirimli abonelik seçeneği de fiyat artışından etkilendi. Zam öncesi 52,99 TL olan Youtube Premium öğrenci paketi, yeni zamla birlikte 79,99 TL'den satın alınacak.

Standart aboneliğe kıyasla kullanıcılarına daha ekonomik bir alternatif sunan ancak sadece reklamsız video izleme seçeneği olan Youtube Premium'un Lite paketi artıştan en fazla etkilenen paket oldu. Lite aboneliğinin ücreti yüzde 60 zamla 49,99 TL'den 79,99 TL'ye yükseldi.

Youtube Premium'un yeni zamları bugünden itibaren hem yeni kayıt olan kullanıcılar için, hem de mevcut aboneler için geçerli olacak.