Haber Tarihi: 11 Haziran 2026 12:38 - Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 12:38

Youtube Premium ne kadar 2026? Abonelik ücretlerine zam geldi: YouTube Premium Türkiye fiyatı

Google, YouTube Premium Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Bireysel, aile, öğrenci ve Lite paketlerini kapsayan yeni zamlı tarife bugün itibariyle fiyatlara yansıdı. Yeni zamla beraber; en çok tercih edilen bireysel paket 119,99 TL'ye yükselirken, birden fazla kişinin aynı aboneliği kullandığı aile paketi 239,99 TL'ye yükseldi.

Youtube Premium ne kadar 2026? Abonelik ücretlerine zam geldi: YouTube Premium Türkiye fiyatı
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Youtube reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve Youtube Music gibi avantajlar sunan Premium paketlerine Türkiye'de zam yaptı.
EN ÇOK KULLANILAN BİREYSEL PAKET 119,99 TL OLDU
YouTube Premium'un kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen bireysel aylık paketi yüzde 50 zamla birlikte 79,99 TL'den 119,99 TL'ye yükseldi.

AİLE PAKETİ 239,99 TL'YE YÜKSELDİ
Youtube Premium'un birden fazla kullanıcının aynı abonelikle kullandığı aile paketinin de fiyatları önemli ölçüde artırıldı. Daha önce 159,99 TL olan aylık ücret, yapılan zamla birlikte 239,99 TL'ye yükseldi.

YOUTUBE PREMİUM ÖĞRENCİ PAKETİ NE KADAR OLDU?
Youtube tarafından öğrenciler için sunulan indirimli abonelik seçeneği de fiyat artışından etkilendi. Zam öncesi 52,99 TL olan Youtube Premium öğrenci paketi, yeni zamla birlikte 79,99 TL'den satın alınacak.

LİTE PAKETDE YÜZDE 60 ZAM
Standart aboneliğe kıyasla kullanıcılarına daha ekonomik bir alternatif sunan ancak sadece reklamsız video izleme seçeneği olan Youtube Premium'un Lite paketi artıştan en fazla etkilenen paket oldu. Lite aboneliğinin ücreti yüzde 60 zamla 49,99 TL'den 79,99 TL'ye yükseldi.

Youtube Premium'un yeni zamları bugünden itibaren hem yeni kayıt olan kullanıcılar için, hem de mevcut aboneler için geçerli olacak.

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