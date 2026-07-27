27 Temmuz
Galatasaray-Venezia
0-3
27 Temmuz
Randers FC-Silkeborg
1-1
27 Temmuz
Rosenborg-Fredrikstad
4-0
27 Temmuz
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6-0
27 Temmuz
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Jankat Yılmaz: "Hatalarımdan ders çıkaracağım"

Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz, Venezia mağlubiyetinin ardından eksiklerini görerek kendini geliştirmek istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 23:18
Jankat Yılmaz: 'Hatalarımdan ders çıkaracağım'
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Galatasaray'ın Venezia'ya 3-0 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından Jankat Yılmaz açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "GELİŞTİRMEM GEREKEN YERLER VAR"

Karşılaşmayı değerlendiren genç file bekçisi, "Her maç benim için önemli. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Geliştirilmesi gereken işler var. Özellikle oyun kurulumunda acele ettim, takım arkadaşlarımla anlaşamadım. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Bugün kaybettik ama lige hazırlık için önümüzde süre var." ifadelerini kullandı.

"HATALARIMDAN DERS ÇIKARACAĞIM"

Mental olarak her zaman hazır olması gerektiğini vurgulayan Jankat Yılmaz, "Mental olarak her zaman kendimi hazır tutmalıyım. Kendimi geliştirmem gereken yerler var. Şimdi maçı izleyeceğim. Hatalarımdan ders çıkarıp, çok daha iyisini yapmak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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