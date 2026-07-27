LeBron etkisi Philadelphia'da bilet fiyatlarını uçurdu

Philadelphia 76ers'ın LeBron James'i kadrosuna katmasının ve Jaylen Brown takasını gerçekleştirmesinin ardından takımın maç biletlerine olan talep büyük ölçüde arttı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LeBron James ile Jaylen Brown'dan oluşan yıldız ikilinin oluşturduğu heyecan nedeniyle bazı hazırlık maçı biletlerinin fiyatı geçen sezona kıyasla yaklaşık dört katına çıktı.
Basketbol dünyasının son günlerde en çok konuştuğu takım konumundaki Philadelphia, Jaylen Brown takasının ardından LeBron James'i de serbest oyuncu döneminde kadrosuna kattı.
Yıldız oyuncunun imzasının ardından şehirde oluşan büyük ilginin bilet fiyatlarına da doğrudan yansıdığı belirtildi.
TickPick tarafından yapılan araştırmaya göre geçtiğimiz sezon Philadelphia'nın maçları için ortalama bilet fiyatı 68 dolar seviyesindeydi.
Bu sezon oynanacak ilk hazırlık maçının en ucuz bileti ise 283 dolardan satışa sunuldu. Bu rakam, geçen sezonun ortalamasının yaklaşık dört katına denk geliyor.
SeatGeek'in verileri de benzer bir tablo ortaya koydu.
Buna göre Boston Celtics'e karşı oynanacak hazırlık maçının en düşük bilet fiyatı, geçen sezon 107 dolar seviyesindeyken bu yıl 540 dolara kadar yükseldi.
Basketbol dünyasının son günlerde en çok konuştuğu takım konumundaki Philadelphia, Jaylen Brown takasının ardından LeBron James'i de serbest oyuncu döneminde kadrosuna kattı.
Yıldız oyuncunun imzasının ardından şehirde oluşan büyük ilginin bilet fiyatlarına da doğrudan yansıdığı belirtildi.
TickPick tarafından yapılan araştırmaya göre geçtiğimiz sezon Philadelphia'nın maçları için ortalama bilet fiyatı 68 dolar seviyesindeydi.
Bu sezon oynanacak ilk hazırlık maçının en ucuz bileti ise 283 dolardan satışa sunuldu. Bu rakam, geçen sezonun ortalamasının yaklaşık dört katına denk geliyor.
SeatGeek'in verileri de benzer bir tablo ortaya koydu.
Buna göre Boston Celtics'e karşı oynanacak hazırlık maçının en düşük bilet fiyatı, geçen sezon 107 dolar seviyesindeyken bu yıl 540 dolara kadar yükseldi.