27 Temmuz
Galatasaray-Venezia
21:00
27 Temmuz
Randers FC-Silkeborg
20:00
27 Temmuz
Rosenborg-Fredrikstad
20:00
27 Temmuz
Stabaek-Hoedd
20:00
27 Temmuz
Haecken-AIK
20:00

LeBron etkisi Philadelphia'da bilet fiyatlarını uçurdu

Philadelphia 76ers'ın LeBron James'i kadrosuna katmasının ve Jaylen Brown takasını gerçekleştirmesinin ardından takımın maç biletlerine olan talep büyük ölçüde arttı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 16:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron etkisi Philadelphia'da bilet fiyatlarını uçurdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Philadelphia 76ers'ın LeBron James'i kadrosuna katmasının ve Jaylen Brown takasını gerçekleştirmesinin ardından takımın maç biletlerine olan talep büyük ölçüde arttı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LeBron James ile Jaylen Brown'dan oluşan yıldız ikilinin oluşturduğu heyecan nedeniyle bazı hazırlık maçı biletlerinin fiyatı geçen sezona kıyasla yaklaşık dört katına çıktı.

Basketbol dünyasının son günlerde en çok konuştuğu takım konumundaki Philadelphia, Jaylen Brown takasının ardından LeBron James'i de serbest oyuncu döneminde kadrosuna kattı.

Yıldız oyuncunun imzasının ardından şehirde oluşan büyük ilginin bilet fiyatlarına da doğrudan yansıdığı belirtildi.

TickPick tarafından yapılan araştırmaya göre geçtiğimiz sezon Philadelphia'nın maçları için ortalama bilet fiyatı 68 dolar seviyesindeydi.

Bu sezon oynanacak ilk hazırlık maçının en ucuz bileti ise 283 dolardan satışa sunuldu. Bu rakam, geçen sezonun ortalamasının yaklaşık dört katına denk geliyor.

SeatGeek'in verileri de benzer bir tablo ortaya koydu.

Buna göre Boston Celtics'e karşı oynanacak hazırlık maçının en düşük bilet fiyatı, geçen sezon 107 dolar seviyesindeyken bu yıl 540 dolara kadar yükseldi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.