Fenerbahçe'de Mason Greenwood rövanşta da kulübede

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Mason Greenwood'u Gornik Zabrze ile oynanacak rövanş karşılaşmasında da yedek kulübesinde başlatacağı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk maçın 83. dakikasında oyuna girerek Kadıköy'de ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen İngiliz hücumcunun, takıma kademeli şekilde hazırlanacağı aktarıldı.
BU KEZ DAHA FAZLA SÜRE ALACAK
İsmail Kartal'ın Greenwood'u rövanşta yine ikinci yarıda sahaya sürmeyi planladığı ifade edildi.
Deneyimli teknik adamın, İngiliz futbolcuya ilk karşılaşmaya göre daha fazla süre vermesi bekleniyor.
YÜZDE 83 PAS İSABETİ
Mason Greenwood, Gornik Zabrze ile oynanan ilk karşılaşmada yüzde 83 pas isabeti sağladı.
BİR SONRAKİ TURDA İLK 11 PLANI
İsmail Kartal'ın, fizik gücünü tamamen kazanmasının ardından Greenwood'u ilk 11'de değerlendirmeyi düşündüğü belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin bir sonraki tura yükselmesi hâlinde yıldız oyuncunun başlangıç kadrosunda yer alabileceği aktarıldı.
BU KEZ DAHA FAZLA SÜRE ALACAK
İsmail Kartal'ın Greenwood'u rövanşta yine ikinci yarıda sahaya sürmeyi planladığı ifade edildi.
Deneyimli teknik adamın, İngiliz futbolcuya ilk karşılaşmaya göre daha fazla süre vermesi bekleniyor.
YÜZDE 83 PAS İSABETİ
Mason Greenwood, Gornik Zabrze ile oynanan ilk karşılaşmada yüzde 83 pas isabeti sağladı.
BİR SONRAKİ TURDA İLK 11 PLANI
İsmail Kartal'ın, fizik gücünü tamamen kazanmasının ardından Greenwood'u ilk 11'de değerlendirmeyi düşündüğü belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin bir sonraki tura yükselmesi hâlinde yıldız oyuncunun başlangıç kadrosunda yer alabileceği aktarıldı.