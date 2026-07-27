Trabzonspor'da yeni stoper adayı Noah Markmann

Savunma hattını Chibuike Nwaiwu'nun ayrılığı ihtimaline karşın genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor, Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki stoper Noah Markmann'ı listesine dahil etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lazio'nun da genç oyuncuya karşılık Danimarka ekibine 7 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği belirtildi. İtalyan ekibi bu transferde avantajlı konumda olsa da genç oyuncunun potansiyeline güvenen bordomavililer, şartları sonuna kadar zorlama kararı aldı.
Danimarka alt yaş milli takımlarında da görev yapan 1,89 metre boyundaki genç stoper, savunmadaki soğukkanlılığı ve top kullanma becerisiyle Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İki kulüp arasındaki transfer rekabetinde son kararı oyuncu ve kulübünün vermesi bekleniyor.
Danimarka alt yaş milli takımlarında da görev yapan 1,89 metre boyundaki genç stoper, savunmadaki soğukkanlılığı ve top kullanma becerisiyle Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İki kulüp arasındaki transfer rekabetinde son kararı oyuncu ve kulübünün vermesi bekleniyor.