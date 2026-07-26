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Dusan Tadic, Hollanda'ya imza atmaya gitti!

Dusan Tadic, NEC Nijmegen ile anlaşmaya vardı. Sırp oyuncu, sözleşme imzalamak ve sağlık kontrolünden geçmek için Hollanda'ya gitti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 21:39 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 21:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Dusan Tadic, Hollanda'ya imza atmaya gitti!
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Al-Wahda'dan ayrılan Dusan Tadic'in yeni takımı netlik kazanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 37 yaşındaki Sırp futbolcu, daha önce transferi gündeme gelen ancak daha sonra transferin iptali de gündeme gelen Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e gidiyor.

NEC Nijmegen Sportif Direktörü Carlos Aalbers, geçtiğimiz günlerde "Dusan Tadic ile ilgilenen birçok kulüp var. Şu anda onun transferi bizim için mali açıdan mümkün değil ancak transfer döneminin ilerleyen günlerinde bu durum değişebilir." demişti.

Bu sözlerin ardından Tadic için Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Nasr gündeme gelmişti ancak Tadic, yeniden rotasını Hollanda'ya kırdı.

İMZA ATMAYA GİTTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Dusan Tadic, NEC Nijmegen ile anlaşmaya vardı. Sırp oyuncu, sözleşme imzalamak ve sağlık kontrolünden geçmek için Hollanda'ya gitti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerde 109 maçta süre buldu ve 29 gol, 35 asistlik performans ortaya koydu.

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