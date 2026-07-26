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Menemen'den ayrılan Erkan'a üç talip

Menemen FK ile sözleşmesi sona eren ön libero Erkan Gövercin'e aynı ligden üç takımın talip olduğu öğrenildi

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 13:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen'den ayrılan Erkan'a üç talip
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TFF 2'nci Lig temsilcisi Menemen FK ile sözleşmesi sona eren ön libero Erkan Gövercin'e aynı ligden üç takımın talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon sarı-lacivertli formayla ligde 22 maçta 18 kez ilk 11'de şans bulup, toplam 1548 dakika oyunda kalan 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile İnegölspor, Adana 01 FK ve Kırklarelispor'un ilgilendiği bildirildi. Öte yandan Erkan'ın alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle Menemen temsilcisi ile davalık olduğu gelen haberler arasında.
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