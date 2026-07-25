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Milli okçulardan tarihi başarı! 18 madalya

Türkiye, Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nı 5'i altın olmak üzere toplam 18 madalyayla tamamlayarak organizasyon tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 22:04
Haber: AA
Milli okçulardan tarihi başarı! 18 madalya
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Türkiye, İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda 5'i altın olmak üzere toplam 18 madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent Roma'daki organizasyonda 5 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan milli takım, madalya sıralamasında açık ara zirvede yer aldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, 18 madalyayla Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonaları tarihinde, bir ülkenin elde ettiği en yüksek madalya sayısına ulaştı.

İkinci sıradaki Fransa, şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı.

40 ülkeden 376 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada madalya kazanan milli okçular ve ay-yıldızlı ekipler şöyle:

ALTIN MADALYA

Bireysel:

Dünya Yenihayat (18 yaş altı kadınlar klasik yay)

Defne Çakmak (21 yaş altı kadınlar makaralı yay)

Takım:

18 yaş altı klasik yay karışık takım (Dünya Yenihayat-Muhammet Musab Gülay)

18 yaş altı makaralı yay kadın takım (Fatma Nisa Gökdemir-Esma Nur Fenerci-İrem Şanel)

18 yaş altı makaralı yay karışık takım (İrem Şanel-Metin Mert Varol)

GÜMÜŞ MADALYA

Bireysel:

Arda Ege Dönmezgüç (21 yaş altı erkekler klasik yay)

Elif Berra Gökkır (21 yaş altı kadınlar klasik yay)

Begüm Yuva (21 yaş altı kadınlar makaralı yay)

Metin Mert Varol (18 yaş altı erkekler makaralı yay)

Takım:

18 yaş altı klasik yay kadın takım (Diana Otçu-Erva Medine Sazak-Dünya Yenihayat)

21 yaş altı klasik yay karışık takım (Elif Berra Gökkır-Arda Ege Dönmezgüç)

21 yaş altı makaralı yay erkek takım (Bekir Burak Arslan-Ergin Kocakaplan-Yağız Sezgin)

21 yaş altı makaralı yay kadın takım (Defne Çakmak-Deniz İnci Seyhan-Begüm Yuva)

BRONZ MADALYA

Bireysel:

Ömer Asaf Doruk (18 yaş altı erkekler makaralı yay)

İrem Şanel (18 yaş altı kadınlar makaralı yay)

Takım:

21 yaş altı klasik yay erkek takım (Mehmet Efe Çevik-Arda Ege Dönmezgüç-Hüseyin Kakaşçı)

18 yaş altı makaralı yay erkek takım (Ömer Asaf Doruk-Mert Saral-Metin Mert Varol)

21 yaş altı makaralı yay karışık takım (Begüm Yuva-Yağız Sezgin)

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