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Fenerbahçe'den Ermedin Demirovic ve Rafael Leao açıklaması!

Fenerbahçe, Ermedin Demirovic ve Rafael Leao transferlerine ilişkin çıkan haberleri yalanladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 11:55 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2026 12:18
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'den Ermedin Demirovic ve Rafael Leao açıklaması!
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Fenerbahçe, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ve Milan'ın yıldızı Rafael Leao ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün basına yansıyan, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirović ile Kulübümüzün ilgilendiği yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün söz konusu oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer girişimi bulunmamaktadır.

Aynı şekilde, Rafael Leão için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon Euro tutarında bir teklif yaptığımız yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır.

Tek odağımız, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Górnik Zabrze ile oynayacağımız rövanş karşılaşması ve bu turu geçmektir.

Bu süreçte, gerçekleşmemiş transfer girişimlerini gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gündemimizde yer almayan oyuncular üzerinden üretilen spekülatif haberlerle taraftarlarımızın odağını dağıtmaya yönelik iddialara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."  

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