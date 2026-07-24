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Benfica'da Jhon Duran ilk maçında fark yarattı!

Benfica, hazırlık maçında Belenenses'i 5-1 mağlup etti. Portekiz ekibinin yeni transferi Jhon Duran, ilk kez forma giydiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 22:05
Haber: Sporx.com dış haberler
Benfica'da Jhon Duran ilk maçında fark yarattı!
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Benfica, sezon öncesi hazırlık maçında Belenenses'i 5-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekiz ekibinin yeni transferi Jhon Duran, Benfica formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada sergilediği performansla öne çıktı.

DURAN'DAN 1 GOL, 1 ASİST

Kolombiyalı santrfor, karşılaşmada bir kez fileleri havalandırırken bir golün de hazırlayıcısı oldu.

Jhon Duran, böylece Benfica kariyerine 1 gol ve 1 asistlik performansla başladı.

BENFICA'DAN FARKLI GALİBİYET

Benfica'nın diğer gollerini Anisio Cabral, Franjo Ivanovic ve Gianluca Prestianni kaydetti.

Portekiz temsilcisi, hazırlık karşılaşmasından 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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