Benfica'da Jhon Duran ilk maçında fark yarattı!

Benfica, sezon öncesi hazırlık maçında Belenenses'i 5-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekiz ekibinin yeni transferi Jhon Duran, Benfica formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada sergilediği performansla öne çıktı.
DURAN'DAN 1 GOL, 1 ASİST
Kolombiyalı santrfor, karşılaşmada bir kez fileleri havalandırırken bir golün de hazırlayıcısı oldu.
Jhon Duran, böylece Benfica kariyerine 1 gol ve 1 asistlik performansla başladı.
BENFICA'DAN FARKLI GALİBİYET
Benfica'nın diğer gollerini Anisio Cabral, Franjo Ivanovic ve Gianluca Prestianni kaydetti.
Portekiz temsilcisi, hazırlık karşılaşmasından 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
DURAN'DAN 1 GOL, 1 ASİST
Kolombiyalı santrfor, karşılaşmada bir kez fileleri havalandırırken bir golün de hazırlayıcısı oldu.
Jhon Duran, böylece Benfica kariyerine 1 gol ve 1 asistlik performansla başladı.
BENFICA'DAN FARKLI GALİBİYET
Benfica'nın diğer gollerini Anisio Cabral, Franjo Ivanovic ve Gianluca Prestianni kaydetti.
Portekiz temsilcisi, hazırlık karşılaşmasından 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.