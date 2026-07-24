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Muğlaspor, Diarra'yı açıkladı

Muğlaspor, Malili kanat oyuncusu Mamady Diarra'yı kadrosuna kattı .

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 13:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor, Diarra'yı açıkladı
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1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, 26 yaşındaki Malili sağ kanat oyuncusu Mamady Diarra ile resmi sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kariyerinde FC Sheriff, Gyor, Cadiz CF ve Hapoel Petah Tikva formalarını giyen Mamady Diarra, Mali alt yaş milli takımlarında da görev yaptı. Diarra, Muğlaspor'un Bolu'da devam eden sezon öncesi kampının gerçekleştirildiği otelde düzenlenen imza töreniyle kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmzanın ardından Bolu kampına katılan Malili futbolcu, yeni sezon hazırlıklarında takımla birlikte çalışmalara başladı.

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