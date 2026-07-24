Haber Tarihi: 24 Temmuz 2026 10:57 - Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 11:26

Ceviz Oynamaya Mı Geldin nerede çekildi? Oyuncuları

Ceviz Oynamaya Mı Geldin oyuncuları kimlerdir sorusunun yanıtı vatandaşalar tarafından merak ediliyor. Peki, Ceviz Oynamaya Mı Geldin nerede çekildi? İşte ceviz oynamaya mı geldin konusu ve oyuncuları...

Ceviz Oynamaya Mı Geldin nerede çekildi? Oyuncuları
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Ceviz Oynamaya Mı Geldin gerçek mi hikayesi nerede çekildi, yaşanmış bir olaydan uyarlamamı yoksa kurgu mu soruları son dönemlerde aynı isimli filmi izleyenlerce tarafından merakla sorulur.
CEVİZ OYNAMAYA MI GELDİN OYUNCULARI

Egemen Demirtepe

Zilan Duru - Gülsüm

Sait Genay

Ogulcan Gezgin - Cemil

Tibet Mentas

Nihat Oktay


Tümay Torun

Ali Yalçin - Köylü

Gözde Çay - Köylü

Asuman Özinci

Ceviz Oynamaya mı Geldin filminin çekimleri için Zonguldak'ta set kuruldu.

Ceviz oynamaya mı geldin bir hikaye olmasının yanıda aynı zamanda bir Türkü'nün de adıdır.

Türkünün tam adı, "Ceviz Oynamaya Geldim Odana"dır.

Televizyon ekranlarında gösterilen filmin kurgusunda küçük yaşta iki çocuğun evlendirilmesini konu alan hikayedir.

Peki, gerçeği nedir?

İşte türkünün gerçek hikayesi:

Eskiden Kayseri'de bağlar çok gelişmiş. Bugün de hala Bürüngüs, Gesi, Büngüs bağları meşhurdur. Bu bağlardaki ceviz ağaçları çuval çuval ceviz verirmiş. Köylü kış günleri boş vaktini nasıl geçirsin? Ceviz oynamak yok mu? Güzleri toplanan cevizler kışın torba torba köy odalarına getirilir ve ceviz oynanırmış. Ceviz o kadar bol olurmuş ki, oynandığı devirlerde cevizin binini bir liraya verirlermiş!

Bir köy odası. Dışarıda kar yağıyor, ocakta yavşan kökü veya gilik otu, çıtır çıtır ses çıkararak koyu dumanlı alevler yanıyor. Odada iki üç topluluk var. Herkesin önünde ceviz torbası. Kiminin torbası iyice dolu, kiminin önünde de ancak bir kaç avuç ceviz kalmış. Oyun belki de horozlar ötene kadar devam edecek.

Umumiyetle ceviz oyununu 25-40 yaşlarındaki kimseler oynarlar. İhtiyarlar bu oyunları zevk ve merakla seyrederlermiş. Zira onlar da gençliklerinde ütmüş ve ütülmüşlerdir. Bir oturuşta üç beş bin ceviz kazanan oyuncu, usta sayılırmış. Bugün, bu adet hemen hemen kalkmıştır.

İşte o zamanlar güzel bir köylü kızını, yaşça kendinden epeyce küçük, henüz 12-13 yaşında yakışıklı, sevimli, toy bir delikanlıya nişanlarlar. Kız oğlanı son derece sevmektedir. Kızdan gelen haberle oğlan fırsatını bulup gizlice kızın evine girer. Ama ne var ki, oğlan, kızın bütün arzularına rağmen mahçubiyetinden dili tutulmuş gibi hiç bir şey söyleyemez. Ancak nişanlısının dizinin dibinde cebinden çıkardığı cevizleri birbirine vurmaya başlar. Sanki gel ceviz oynayalım der gibi.

Oysa yetişkin kız; yavuklusundan başka şeyler beklemektedir. Ne yazık ki, delikanlı bunları anlayacak çağda değildir.

İşte bu duygulanma ile kız utangaç sevgilisi gittikten sonra, ardından hislerini şöyle ifade eder;

Ceviz oynamağa gelmiş odama,
Nişanlında bu mu derler adama?
Dayanamam senin kara sevdana

Aman aman olmuyor
Eş eşini bulmuyor
Kara yağız genç oğlan
Niye gönlün olmuyor?

Aradan kısa bir zaman sonra kızın küçücük sevgilisini askere çağırırlar.

Malum ya, Anadolu'da ölen bir çocuğun nüfus kağıdını yeni doğan çocuğa uydurmak adettendir. Köylü için nüfus memuruna tekrar gidip kayıt yenilemek büyük bir külfettir. İşte kara yağız genç oğlan da böyle bir kadere uğramış.

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