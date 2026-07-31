Beşiktaş'tan transfer iddialarına yalanlama!

Beşiktaş, son günlerde futbolcuların geleceğine ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan transfer iddialarıyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızın kulübümüzdeki gelecekleri hakkında basında ve sosyal medyada yer alan yanıltıcı haberler hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Sözleşmeli futbolcularımızın isimleri zikredilerek kamuoyuyla paylaşılan haberlerin tamamı asılsızdır.
Masa başında kurgulanan haberlerle amaçlanan takımımızdaki huzur ortamını bozmaktır.
Taraftarlarımızdan resmi iletişim mecralarımızca teyit edilmemiş hiçbir habere itibar etmemelerini bir kez daha önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.
Sözleşmeli futbolcularımızın isimleri zikredilerek kamuoyuyla paylaşılan haberlerin tamamı asılsızdır.
Masa başında kurgulanan haberlerle amaçlanan takımımızdaki huzur ortamını bozmaktır.
Taraftarlarımızdan resmi iletişim mecralarımızca teyit edilmemiş hiçbir habere itibar etmemelerini bir kez daha önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.