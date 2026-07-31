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Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik

Fenerbahçe, Sturm Graz maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroya Vedat Muriqi'yi ekledi. Levent Mercan listeden çıkarılırken N'Golo Kante'ye henüz kadroda yer verilmedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 16:47 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2026 17:02
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz ile oynayacağı karşılaşmalar için oyuncu listesini güncelledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli ekipte Vedat Muriqi kadroya dahil edilirken N'Golo Kante'ye listede yer verilmedi.

MURIQI LİSTEYE EKLENDİ

Fenerbahçe'nin hücum hattına kattığı Vedat Muriqi, UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklendi.

Levent Mercan'ın listeden çıkarıldığı belirtilse de UEFA'nın sitesinde yer aldığı aktarılan güncel kadroda oyuncunun adına orta saha bölümünde yer verilmesi dikkat çekti.

KANTE KADRODA YOK

N'Golo Kante, Sturm Graz karşılaşmaları için bildirilen kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin ilk maçtan 24 saat öncesine kadar listede 2 oyuncu değişikliği yapma hakkı bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin

Defans: Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir

Orta saha: Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Fred, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Anderson Talisca

Hücum: Marco Asensio, Sidiki Cherif, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Vedat Muriqi



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