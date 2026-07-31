Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz ile oynayacağı karşılaşmalar için oyuncu listesini güncelledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli ekipte Vedat Muriqi kadroya dahil edilirken N'Golo Kante'ye listede yer verilmedi.
MURIQI LİSTEYE EKLENDİ
Fenerbahçe'nin hücum hattına kattığı Vedat Muriqi, UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklendi.
Levent Mercan'ın listeden çıkarıldığı belirtilse de UEFA'nın sitesinde yer aldığı aktarılan güncel kadroda oyuncunun adına orta saha bölümünde yer verilmesi dikkat çekti.
KANTE KADRODA YOK
N'Golo Kante, Sturm Graz karşılaşmaları için bildirilen kadroya dahil edilmedi.
Fenerbahçe'nin ilk maçtan 24 saat öncesine kadar listede 2 oyuncu değişikliği yapma hakkı bulunuyor.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin
Defans: Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir
Orta saha: Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Fred, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Anderson Talisca
Hücum: Marco Asensio, Sidiki Cherif, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Vedat Muriqi
MURIQI LİSTEYE EKLENDİ
Fenerbahçe'nin hücum hattına kattığı Vedat Muriqi, UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklendi.
Levent Mercan'ın listeden çıkarıldığı belirtilse de UEFA'nın sitesinde yer aldığı aktarılan güncel kadroda oyuncunun adına orta saha bölümünde yer verilmesi dikkat çekti.
KANTE KADRODA YOK
N'Golo Kante, Sturm Graz karşılaşmaları için bildirilen kadroya dahil edilmedi.
Fenerbahçe'nin ilk maçtan 24 saat öncesine kadar listede 2 oyuncu değişikliği yapma hakkı bulunuyor.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin
Defans: Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir
Orta saha: Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Fred, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Anderson Talisca
Hücum: Marco Asensio, Sidiki Cherif, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Vedat Muriqi