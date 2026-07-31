Karşıyaka'da salon krizi sürüyor

Karşıyaka Spor Kulübü ile Karşıyaka Belediyesi arasında, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda bulunan idari odanın boşaltılması nedeniyle kriz çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Basketbol ve voleybol takımlarının 21 yıldır kullandığı salondaki başkan ve yönetim kurulu odasının belediye ekipleri tarafından boşaltılması, kulüp yönetimi ve taraftarların tepkisine neden oldu.
KULÜP: BİLGİMİZ VE RIZAMIZ DIŞINDA TAHLİYE EDİLDİ
Karşıyaka Spor Kulübü, 30 Temmuz 2026 sabahı gerçekleştirilen işlem öncesinde kulübe herhangi bir resmî tebligat veya yazılı bildirim yapılmadığını açıkladı.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Karşıyaka Belediyesi tarafından, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu içerisinde yer alan Başkan ve Yönetim Kurulu odasına, kulübümüzün bilgisi ve rızası dışında sabah saatlerinde müdahalede bulunularak tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir."
"TUTANAK VE ENVANTER HAZIRLANMADI"
Kulüp, tahliye sırasında yetkililerin işlem yerinde bulunamadığını, odadaki eşya ve evraklar için envanter listesi hazırlanmadığını savundu.
Açıklamada, işlemin usulüne uygun gerçekleştirildiğini gösteren herhangi bir resmî tutanağın da düzenlenmediği ileri sürüldü.
Karşıyaka yönetimi, olayın öğrenilmesinin ardından belediye yetkilileriyle yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını belirtti.
TADİLAT MASRAFLARINI KARŞILAMA ÖNERİSİ
Belediye yetkililerinin odada tadilat yapılacağını bildirdiğini aktaran kulüp, söz konusu çalışmaların kendilerine önceden bildirilmesi hâlinde bütün giderlerin yönetim tarafından karşılanmasının teklif edildiğini açıkladı.
Kulüp, bu önerinin kabul edilmediğini ve tahliye işleminin uzun yıllardır kullanılan alanlara ilişkin hakları ihlal ettiğini savundu.
"HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"
Karşıyaka yönetimi, daha önce Fan Zone alanı ile Mavişehir'deki kulüp idari binasının da boşaltıldığını hatırlattı.
Son işlemle kulübün idari faaliyetlerini sürdürebileceği fiziki alanların ortadan kaldırıldığı ileri sürülerek bütün idari ve hukuki hakların kullanılacağı duyuruldu.
BELEDİYE: KULÜBÜN ELİNDEN ALINAN BİR ALAN YOK
Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal ise kulübün elinden alınan bir bina veya sportif faaliyetlerini engelleyen bir uygulama olmadığını savundu.
Ünsal, tartışmaya konu yerin yıllardır farklı amaçlarla kullanılan bir idari oda olduğunu belirterek alanın kamu yararı doğrultusunda yeniden değerlendirildiğini açıkladı.
"SPORCU GELİŞİM MERKEZİ OLACAK"
Belediyenin planına göre idari oda; yetenek ölçüm ve değerlendirme, sporcu gelişimi, psikolojik destek ve veli danışmanlığı hizmetlerinin verileceği bir merkeze dönüştürülecek.
Ünsal, sınırlı sayıda kişinin kullandığı alanın yüzlerce çocuk ve ailenin yararlanabileceği bir yapıya kavuşturulacağını ifade etti.
"KULÜP TESİSLERDEN FAYDALANMAYA DEVAM EDİYOR"
Karşıyaka Spor Kulübünün belediyeye ait spor tesisleri, halı sahalar ve salonlardan yararlanmayı sürdürdüğünü belirten Ünsal, kulübün resmî binasını da aynı kompleks içinde kullanmaya devam ettiğini söyledi.
Belediye Başkanı, Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'ndeki reklam gelirlerinden de kulübün önemli ölçüde faydalandığını kaydetti.
"BİR AY ÖNCE BİLGİ VERİLDİ"
Kulübün resmî bildirim yapılmadığı yönündeki açıklamasına karşılık Ünsal, kararın bir gecede alınmadığını savundu.
Kulüp yönetiminin bir ay önce sözlü olarak bilgilendirildiğini ve hazırlık yapabilmesi için yeterli süre tanındığını ifade eden Ünsal, "Haberimiz yoktu" açıklamasını iyi niyetli bulmadıklarını belirtti.
TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI
Karşıyaka taraftarları, sosyal medyada Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal'ı istifaya davet etti.
Belediye binasının önünde de istifa çağrısı içeren pankart açıldı.
SİYASİ PARTİLERDEN UZLAŞMA ÇAĞRISI
İYİ Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Yetkin Hafızoğlu ile Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Hüseyin Çakır da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarda, Karşıyaka Spor Kulübü ile ilçe belediyesi arasında uzlaşma zemini aranması gerektiği vurgulanarak kulübün sahipsiz olmadığı ifade edildi.
KULÜP: BİLGİMİZ VE RIZAMIZ DIŞINDA TAHLİYE EDİLDİ
Karşıyaka Spor Kulübü, 30 Temmuz 2026 sabahı gerçekleştirilen işlem öncesinde kulübe herhangi bir resmî tebligat veya yazılı bildirim yapılmadığını açıkladı.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Karşıyaka Belediyesi tarafından, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu içerisinde yer alan Başkan ve Yönetim Kurulu odasına, kulübümüzün bilgisi ve rızası dışında sabah saatlerinde müdahalede bulunularak tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir."
"TUTANAK VE ENVANTER HAZIRLANMADI"
Kulüp, tahliye sırasında yetkililerin işlem yerinde bulunamadığını, odadaki eşya ve evraklar için envanter listesi hazırlanmadığını savundu.
Açıklamada, işlemin usulüne uygun gerçekleştirildiğini gösteren herhangi bir resmî tutanağın da düzenlenmediği ileri sürüldü.
Karşıyaka yönetimi, olayın öğrenilmesinin ardından belediye yetkilileriyle yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını belirtti.
TADİLAT MASRAFLARINI KARŞILAMA ÖNERİSİ
Belediye yetkililerinin odada tadilat yapılacağını bildirdiğini aktaran kulüp, söz konusu çalışmaların kendilerine önceden bildirilmesi hâlinde bütün giderlerin yönetim tarafından karşılanmasının teklif edildiğini açıkladı.
Kulüp, bu önerinin kabul edilmediğini ve tahliye işleminin uzun yıllardır kullanılan alanlara ilişkin hakları ihlal ettiğini savundu.
"HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"
Karşıyaka yönetimi, daha önce Fan Zone alanı ile Mavişehir'deki kulüp idari binasının da boşaltıldığını hatırlattı.
Son işlemle kulübün idari faaliyetlerini sürdürebileceği fiziki alanların ortadan kaldırıldığı ileri sürülerek bütün idari ve hukuki hakların kullanılacağı duyuruldu.
BELEDİYE: KULÜBÜN ELİNDEN ALINAN BİR ALAN YOK
Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal ise kulübün elinden alınan bir bina veya sportif faaliyetlerini engelleyen bir uygulama olmadığını savundu.
Ünsal, tartışmaya konu yerin yıllardır farklı amaçlarla kullanılan bir idari oda olduğunu belirterek alanın kamu yararı doğrultusunda yeniden değerlendirildiğini açıkladı.
"SPORCU GELİŞİM MERKEZİ OLACAK"
Belediyenin planına göre idari oda; yetenek ölçüm ve değerlendirme, sporcu gelişimi, psikolojik destek ve veli danışmanlığı hizmetlerinin verileceği bir merkeze dönüştürülecek.
Ünsal, sınırlı sayıda kişinin kullandığı alanın yüzlerce çocuk ve ailenin yararlanabileceği bir yapıya kavuşturulacağını ifade etti.
"KULÜP TESİSLERDEN FAYDALANMAYA DEVAM EDİYOR"
Karşıyaka Spor Kulübünün belediyeye ait spor tesisleri, halı sahalar ve salonlardan yararlanmayı sürdürdüğünü belirten Ünsal, kulübün resmî binasını da aynı kompleks içinde kullanmaya devam ettiğini söyledi.
Belediye Başkanı, Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'ndeki reklam gelirlerinden de kulübün önemli ölçüde faydalandığını kaydetti.
"BİR AY ÖNCE BİLGİ VERİLDİ"
Kulübün resmî bildirim yapılmadığı yönündeki açıklamasına karşılık Ünsal, kararın bir gecede alınmadığını savundu.
Kulüp yönetiminin bir ay önce sözlü olarak bilgilendirildiğini ve hazırlık yapabilmesi için yeterli süre tanındığını ifade eden Ünsal, "Haberimiz yoktu" açıklamasını iyi niyetli bulmadıklarını belirtti.
TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI
Karşıyaka taraftarları, sosyal medyada Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal'ı istifaya davet etti.
Belediye binasının önünde de istifa çağrısı içeren pankart açıldı.
SİYASİ PARTİLERDEN UZLAŞMA ÇAĞRISI
İYİ Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Yetkin Hafızoğlu ile Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Hüseyin Çakır da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarda, Karşıyaka Spor Kulübü ile ilçe belediyesi arasında uzlaşma zemini aranması gerektiği vurgulanarak kulübün sahipsiz olmadığı ifade edildi.