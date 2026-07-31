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İsmail Köybaşı için Trabzonspor'la jübile maçı

Göztepe'nin, İsmail Köybaşı'nın jübilesi için 8 Ağustos'ta Trabzonspor'la karşılaşması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 12:59 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2026 13:00
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
İsmail Köybaşı için Trabzonspor'la jübile maçı
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Göztepe'nin henüz resmi olarak açıklanmamasına rağmen 8 Ağustos Cumartesi günü futbolu bırakan kaptanı İsmail Köybaşı'nın jübilesi için evinde Trabzonspor'la karşılaşması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gürsel Aksel Stadı'nda oynanması planlanan maçla ilgili son kararı teknik direktör Stanimir Stoilov verecek.

Göz-Göz yeni transferleriyle 17 Ağustos'ta başlayacak lig öncesi ilk kez bu maçla taraftarıyla buluşacak. Son 4 sezondur forma giydiği Göztepe'de 37 yaşında futbolu bırakıp teknik ekibe dahil olan İsmail Köybaşı 2022'de Trabzonspor'la şampiyonluk yaşamıştı.

Eski oyuncularının jübilesi için özel provada karşı karşıya gelecek iki takım son yıllarda karşılıklı dostluk köprüsü kurmuştu.

 

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