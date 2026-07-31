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David Horejs: "Beşiktaş yıldızlarla dolu, onlarla başa çıkabiliriz"

Hradec Kralove Teknik Direktörü David Horejs, Beşiktaş'ın Muhamed Salah transferine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü söyledi. Çek çalıştırıcı, siyah-beyazlıların güçlü bir kadroya sahip olduğunu ancak rakiplerinden korkmadıklarını belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 12:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
David Horejs: 'Beşiktaş yıldızlarla dolu, onlarla başa çıkabiliriz'
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Hradec Kralove Teknik Direktörü David Horejs, Beşiktaş'ın Muhamed Salah transferi ve siyah-beyazlı takımın kadrosu hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salah transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmediğini belirten Horejs, Beşiktaş'ın başka bir oyuncuya yönelebileceğini de ifade etti.

"SALAH TRANSFERİNDE NE OLUR BİLMİYORUM"

Muhamed Salah'ın Beşiktaş'a transfer olma ihtimali hakkında konuşan David Horejs, şu ifadeleri kullandı:

"Çok fazla bir şey olur mu bilmiyorum. Belki yine de işler yoluna girer ya da başka birini getirirler."

"TROSSARD İLE BÜYÜK BİR TRANSFER YAPTILAR"

Beşiktaş'ın Leandro Trossard hamlesine dikkat çeken Çek teknik adam, "Yanılmıyorsam Trossard, Arsenal'den oraya transfer oldu. En azından büyük bir transfer yaptılar." dedi.

"TÜRKİYE'NİN DEVLERİNDEN"

Siyah-beyazlı takımın kadro kalitesini öven Horejs, Beşiktaş'ın Avrupa'da tanınan bir kulüp olduğunu vurguladı:

"Yıldızlarla dolu komple bir takımları var. Türkiye'nin devlerinden ve tanınmış bir adres."

"ONLARLA BAŞA ÇIKABİLİRİZ"

Beşiktaş karşısında kendilerini zorlu bir mücadelenin beklediğini söyleyen David Horejs, rakiplerinden çekinmeyeceklerini belirtti:

"Zor olacak ancak silahlarımızı bırakmak veya korkarak oraya gitmek için bir nedenimiz yok. Onlarla başa çıkabiliriz."

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