Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulübe, bonservisi Chelsea'de bulunan ve geçen sezonu Bayern Münih'te kiralık geçiren Nicolas Jackson'ın önerildiği öne sürüldü.
SON KARARI ITALIANO VERECEK
Beşiktaş yönetiminin, 24 yaşındaki Senegalli golcüyle ilgili teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görüşünü beklediği belirtildi.
İtalyan çalıştırıcının vereceği raporun olumlu olması halinde siyah-beyazlıların oyuncunun transfer şartlarını araştırabileceği aktarıldı.
CHELSEA İLE 2033'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Nicolas Jackson'ın Chelsea ile Haziran 2033'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Piyasa değeri 40 milyon euro seviyesinde gösterilen futbolcunun geleceği henüz belli değil...
BAYERN'DE 34 MAÇA ÇIKTI
Senegalli forvet, geçen sezon Bayern Münih formasıyla 34 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Jackson, bu maçlarda toplam 1320 dakika süre aldı.
SON KARARI ITALIANO VERECEK
Beşiktaş yönetiminin, 24 yaşındaki Senegalli golcüyle ilgili teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görüşünü beklediği belirtildi.
İtalyan çalıştırıcının vereceği raporun olumlu olması halinde siyah-beyazlıların oyuncunun transfer şartlarını araştırabileceği aktarıldı.
CHELSEA İLE 2033'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Nicolas Jackson'ın Chelsea ile Haziran 2033'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Piyasa değeri 40 milyon euro seviyesinde gösterilen futbolcunun geleceği henüz belli değil...
BAYERN'DE 34 MAÇA ÇIKTI
Senegalli forvet, geçen sezon Bayern Münih formasıyla 34 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Jackson, bu maçlarda toplam 1320 dakika süre aldı.