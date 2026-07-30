Carragher'dan Liverpool'a Barcola uyarısı! 'Salah'ın yerini doldurmaz'

Liverpool'un Paris Saint-Germain forması giyen Bradley Barcola için ilk resmi teklifini hazırladığı öne sürülürken, kulübün efsane isimlerinden Jamie Carragher transferle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BARCOLA HARİKA BİR OYUNCU AMA..."
Sky Sports News'e konuşan Carragher, Barcola'nın kalitesini överken, transferin takımın ihtiyaçları açısından doğru öncelik olmadığını belirtti.
"Barcola harika bir oyuncu, bunda hiçbir şüphe yok. Liverpool'a gelmesini isterim ama bana göre o bir sol kanat oyuncusu."
"LIVERPOOL'UN ASIL İHTİYACI SAĞ KANAT"
Liverpool'un en büyük eksiğinin Muhammed Salah'ın yerini dolduracak bir isim olduğunu vurgulayan Carragher, şu ifadeleri kullandı:
"Liverpool'da şu anda göze en çok çarpan ihtiyaç, sağ kanatta Salah'ın yerini dolduracak bir oyuncu. Bence kadroda sağ kanatta gerçekten rahat oynayabilecek kimse yok."
"SOL KANATTA ZATEN BİRÇOK SEÇENEK VAR"
Carragher, Barcola transferi gerçekleşmeden önce bile Liverpool'un sol kanatta yeterli alternatiflere sahip olduğunu dile getirdi.
"Barcola gelmeden önce bile sol kanatta rahatlıkla oynayabilecek en az dört oyuncuları var."
Liverpool'un kadrosunda bu bölgede Cody Gakpo, Rio Ngumoha ve yeni transfer Victor Munoz gibi isimler bulunuyor.
"BARCOLA SALAH'IN YERİNİ DOLDURABİLECEK BİR OYUNCU DEĞİL"
Liverpool'un yaz transfer dönemindeki önceliğinin Muhammed Salah'ın boşluğunu doldurmak olması gerektiğini yineleyen Carragher, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
"Ben bu yazın tamamen Muhammed Salah'ın yerini doldurmaya yönelik geçeceğini düşünüyordum. Barcola ise Salah'ın yerini doldurabilecek bir oyuncu değil."
Sky Sports News'e konuşan Carragher, Barcola'nın kalitesini överken, transferin takımın ihtiyaçları açısından doğru öncelik olmadığını belirtti.
"Barcola harika bir oyuncu, bunda hiçbir şüphe yok. Liverpool'a gelmesini isterim ama bana göre o bir sol kanat oyuncusu."
"LIVERPOOL'UN ASIL İHTİYACI SAĞ KANAT"
Liverpool'un en büyük eksiğinin Muhammed Salah'ın yerini dolduracak bir isim olduğunu vurgulayan Carragher, şu ifadeleri kullandı:
"Liverpool'da şu anda göze en çok çarpan ihtiyaç, sağ kanatta Salah'ın yerini dolduracak bir oyuncu. Bence kadroda sağ kanatta gerçekten rahat oynayabilecek kimse yok."
"SOL KANATTA ZATEN BİRÇOK SEÇENEK VAR"
Carragher, Barcola transferi gerçekleşmeden önce bile Liverpool'un sol kanatta yeterli alternatiflere sahip olduğunu dile getirdi.
"Barcola gelmeden önce bile sol kanatta rahatlıkla oynayabilecek en az dört oyuncuları var."
Liverpool'un kadrosunda bu bölgede Cody Gakpo, Rio Ngumoha ve yeni transfer Victor Munoz gibi isimler bulunuyor.
"BARCOLA SALAH'IN YERİNİ DOLDURABİLECEK BİR OYUNCU DEĞİL"
Liverpool'un yaz transfer dönemindeki önceliğinin Muhammed Salah'ın boşluğunu doldurmak olması gerektiğini yineleyen Carragher, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
"Ben bu yazın tamamen Muhammed Salah'ın yerini doldurmaya yönelik geçeceğini düşünüyordum. Barcola ise Salah'ın yerini doldurabilecek bir oyuncu değil."