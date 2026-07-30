Newcastle United'da domino etkisi!

Newcastle United'ın, teknik direktör Eddie Howe ile yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü. İngiliz ekibinin yeni teknik direktör olarak Al Ahli'yi çalıştıran Matthias Jaissle'yi takımın başına getirmeyi planladığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AL AHLI'DE JAISSLE DÖNEMİ BİTEBİLİR
Newcastle United'ın Eddie Howe sonrası ilk tercihini Al Ahli Teknik Direktörü Matthias Jaissle olarak belirlediği aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.
VITOR PEREIRA AL AHLI'YE
Matthias Jaissle'nin Newcastle United'ın başına geçmesi halinde Al Ahli'nin teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'nın oturmasının beklendiği belirtildi. Nottingham Forest'tan ayrılan Portekizli teknik adamın Suudi Arabistan ekibinin bir numaralı adayı olduğu ifade edildi.
DOMİNO ETKİSİ
Eddie Howe'nin Newcastle United'dan ayrılmasıyla başlaması beklenen süreçte Matthias Jaissle'nin Premier Lig'e, Vitor Pereira'nın ise Al Ahli'ye geçmesiyle teknik direktör piyasasında dikkat çeken bir domino etkisi yaşanabileceği öne sürüldü.
Newcastle United'ın Eddie Howe sonrası ilk tercihini Al Ahli Teknik Direktörü Matthias Jaissle olarak belirlediği aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.
VITOR PEREIRA AL AHLI'YE
Matthias Jaissle'nin Newcastle United'ın başına geçmesi halinde Al Ahli'nin teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'nın oturmasının beklendiği belirtildi. Nottingham Forest'tan ayrılan Portekizli teknik adamın Suudi Arabistan ekibinin bir numaralı adayı olduğu ifade edildi.
DOMİNO ETKİSİ
Eddie Howe'nin Newcastle United'dan ayrılmasıyla başlaması beklenen süreçte Matthias Jaissle'nin Premier Lig'e, Vitor Pereira'nın ise Al Ahli'ye geçmesiyle teknik direktör piyasasında dikkat çeken bir domino etkisi yaşanabileceği öne sürüldü.