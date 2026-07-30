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Newcastle United'da domino etkisi!

Newcastle United'da teknik direktör değişimi gündemde. Eddie Howe ile yolların ayrılması beklenirken, zincirleme bir teknik adam değişikliği yaşanabilir.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 12:26
Newcastle United'da domino etkisi!
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Newcastle United'ın, teknik direktör Eddie Howe ile yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü. İngiliz ekibinin yeni teknik direktör olarak Al Ahli'yi çalıştıran Matthias Jaissle'yi takımın başına getirmeyi planladığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AL AHLI'DE JAISSLE DÖNEMİ BİTEBİLİR

Newcastle United'ın Eddie Howe sonrası ilk tercihini Al Ahli Teknik Direktörü Matthias Jaissle olarak belirlediği aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.

VITOR PEREIRA AL AHLI'YE

Matthias Jaissle'nin Newcastle United'ın başına geçmesi halinde Al Ahli'nin teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'nın oturmasının beklendiği belirtildi. Nottingham Forest'tan ayrılan Portekizli teknik adamın Suudi Arabistan ekibinin bir numaralı adayı olduğu ifade edildi.

DOMİNO ETKİSİ

Eddie Howe'nin Newcastle United'dan ayrılmasıyla başlaması beklenen süreçte Matthias Jaissle'nin Premier Lig'e, Vitor Pereira'nın ise Al Ahli'ye geçmesiyle teknik direktör piyasasında dikkat çeken bir domino etkisi yaşanabileceği öne sürüldü.

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