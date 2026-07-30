İsmail Kartal, Asensio'dan devre arasında vazgeçti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze karşısında ilk 11'de Marco Asensio'ya şans verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İstanbul'daki ilk maç öncesinde Kartal'ın "Hazır değil" açıklamasının ardından sosyal medya hesabından "Hazırım" paylaşımı yapan İspanyol yıldız hakkında çıkan iddiaları deneyimli teknik adam, Polonya'daki basın toplantısında yalanlamış ve "Söylenenlere gülüp geçiyorum. Sorun yok." ifadelerini kullanmıştı.
DEVRE ARASINDA KENARA GELDİ
Kartal, ikinci yarıya Marco Asensio'nun yerine İsmail Yüksek'i oyuna alarak başladı. İspanyol futbolcu, sahada kaldığı sürede 22 kez topla buluşurken 18 pasının 15'inde isabet sağladı. Asensio, 5 top kaybı yaparken girdiği tek ikili mücadeleyi de tamamladı.
DEVRE ARASINDA KENARA GELDİ
Kartal, ikinci yarıya Marco Asensio'nun yerine İsmail Yüksek'i oyuna alarak başladı. İspanyol futbolcu, sahada kaldığı sürede 22 kez topla buluşurken 18 pasının 15'inde isabet sağladı. Asensio, 5 top kaybı yaparken girdiği tek ikili mücadeleyi de tamamladı.