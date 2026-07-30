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Beşiktaş'tan Vlahovic'e dev teklif! Karar bekleniyor

Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Dusan Vlahovic'e 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası içeren teklif sundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 08:42
Haber: Akşam, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan Vlahovic'e dev teklif! Karar bekleniyor
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Beşiktaş'ta forvet transferinin bir numaralı hedefi Dusan Vlahovic oldu. Bonservisi elinde bulunan Sırp golcüyle temaslarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcuya yıllık 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası içeren teklif yaptı. Beşiktaş, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedeflerken Vlahovic'in kararını bekliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BABASI İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Beşiktaş yönetimi, Vlahovic'in temsilciliğini yapan babasıyla görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, pazarlıkları hızlandırmak adına Vlahovic'in babasını İstanbul'a davet etti. Yönetim, transfer sürecinin uzaması halinde ise alternatif isimlere yönelecek.

BARCELONA BEKLENTİSİ

26 yaşındaki golcü, kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek isterken özellikle Barcelona'nın kendisiyle ilgili vereceği kararı bekliyor. Vlahovic'in bu nedenle Beşiktaş'ın teklifine henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadığı öğrenildi.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Sırp yıldızla İngiltere'den Chelsea ve Newcastle United'ın, İtalya'dan ise Milan'ın ilgilendiği belirtiliyor. Buna rağmen Beşiktaş, transfer yarışında umutlarını koruyor.

ITALIANO FAKTÖRÜ

Beşiktaş'ın elindeki en önemli kozlardan biri ise Teknik Direktör Vincenzo Italiano. İkili daha önce Fiorentina'da birlikte çalışırken, Vlahovic 2021-22 sezonunda Italiano yönetiminde çıktığı 24 resmi maçta 20 gol ve 4 asist üreterek kariyerinin en etkili dönemlerinden birini yaşamıştı.

 

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