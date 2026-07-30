Beşiktaş'tan Vlahovic'e dev teklif! Karar bekleniyor

Beşiktaş'ta forvet transferinin bir numaralı hedefi Dusan Vlahovic oldu. Bonservisi elinde bulunan Sırp golcüyle temaslarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcuya yıllık 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro imza parası içeren teklif yaptı. Beşiktaş, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedeflerken Vlahovic'in kararını bekliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BABASI İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ
Beşiktaş yönetimi, Vlahovic'in temsilciliğini yapan babasıyla görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, pazarlıkları hızlandırmak adına Vlahovic'in babasını İstanbul'a davet etti. Yönetim, transfer sürecinin uzaması halinde ise alternatif isimlere yönelecek.
BARCELONA BEKLENTİSİ
26 yaşındaki golcü, kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek isterken özellikle Barcelona'nın kendisiyle ilgili vereceği kararı bekliyor. Vlahovic'in bu nedenle Beşiktaş'ın teklifine henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadığı öğrenildi.
AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR
Sırp yıldızla İngiltere'den Chelsea ve Newcastle United'ın, İtalya'dan ise Milan'ın ilgilendiği belirtiliyor. Buna rağmen Beşiktaş, transfer yarışında umutlarını koruyor.
ITALIANO FAKTÖRÜ
Beşiktaş'ın elindeki en önemli kozlardan biri ise Teknik Direktör Vincenzo Italiano. İkili daha önce Fiorentina'da birlikte çalışırken, Vlahovic 2021-22 sezonunda Italiano yönetiminde çıktığı 24 resmi maçta 20 gol ve 4 asist üreterek kariyerinin en etkili dönemlerinden birini yaşamıştı.
Beşiktaş yönetimi, Vlahovic'in temsilciliğini yapan babasıyla görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, pazarlıkları hızlandırmak adına Vlahovic'in babasını İstanbul'a davet etti. Yönetim, transfer sürecinin uzaması halinde ise alternatif isimlere yönelecek.
BARCELONA BEKLENTİSİ
26 yaşındaki golcü, kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek isterken özellikle Barcelona'nın kendisiyle ilgili vereceği kararı bekliyor. Vlahovic'in bu nedenle Beşiktaş'ın teklifine henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadığı öğrenildi.
AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR
Sırp yıldızla İngiltere'den Chelsea ve Newcastle United'ın, İtalya'dan ise Milan'ın ilgilendiği belirtiliyor. Buna rağmen Beşiktaş, transfer yarışında umutlarını koruyor.
ITALIANO FAKTÖRÜ
Beşiktaş'ın elindeki en önemli kozlardan biri ise Teknik Direktör Vincenzo Italiano. İkili daha önce Fiorentina'da birlikte çalışırken, Vlahovic 2021-22 sezonunda Italiano yönetiminde çıktığı 24 resmi maçta 20 gol ve 4 asist üreterek kariyerinin en etkili dönemlerinden birini yaşamıştı.