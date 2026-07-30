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Inter Turku - Başakşehir: Muhtemel 11'ler

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Inter Turku'ya konuk olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 00:35 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 00:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Inter Turku - Başakşehir: Muhtemel 11'ler
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İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında 31 Temmuz Cuma günü Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile deplasmanda karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turku kentindeki Veritas Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Nathan Verboomen yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kangasniemi, Hamalainen, Niska, Tuominen, Ampofo, Laine, Jephta, Bikoula, Conteh

Başakşehir: Muhammed, Karbownik, Ousseynou Ba, Emin Bayram, Ömer Ali Şahiner, Olivier Kemen, Umut Güneş, Brnic, Berkay Özcan, Yusuf Sarı, Selke

İLK MAÇ 1-1 SONA ERDİ

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Rövanş maçını kazanan takım, UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükselecek. Normal süre ve uzatmaların eşitlikle sonuçlanması hâlinde turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

MUHTEMEL RAKİP VADUZ

Inter Turku-Başakşehir eşleşmesinin galibi, 3. eleme turunda Vaduz ile Atletic Escaldes eşleşmesinin tur atlayan tarafıyla karşılaşacak.

Lihtenştayn temsilcisi Vaduz, sahasında oynadığı ilk mücadeleyi 4-0 kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etti.

OPERİ FORMA GİYEBİLECEK

Başakşehir'de kart cezası sona eren Fildişi Sahilli futbolcu Christopher Operi, Inter Turku karşısında görev alabilecek.

Turuncu-lacivertli takımda karşılaşma öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor.

AVRUPA'DA 70. MAÇ

Başakşehir, Inter Turku karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 70. maçına çıkacak.

İstanbul temsilcisi, 2015-2016 sezonundan bu yana UEFA organizasyonlarında oynadığı 69 karşılaşmada 26 galibiyet, 18 beraberlik ve 25 mağlubiyet yaşadı.

Bu mücadelelerde 103 gol atan turuncu-lacivertliler, kalesinde 96 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 17 GALİBİYET

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 24 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan İstanbul ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde ise 33 maçta 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.

İKİ KEZ SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

Avrupa kupalarında 10. kez mücadele eden Başakşehir, iki kez son 16 turuna kalma başarısı gösterdi.

Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023 sezonunda ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

AVRUPA'DAKİ İLKLERİ

Başakşehir, Avrupa kupalarındaki ilk maçını 30 Temmuz 2015'te AZ Alkmaar'a karşı oynadı ve mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

İstanbul ekibi, ilk kez 2016 yılında Rijeka'yı eleyerek tur atladı. İlk Avrupa galibiyetini ise 2 Ağustos 2017'de Club Brugge'ü 2-0 yenerek aldı.

Turuncu-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti, 25 Temmuz 2024'te La Fiorita karşısında aldığı 6-1'lik sonuç oldu.

 

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