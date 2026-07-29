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Natasha Howard yeniden Türkiye'de, adres Galatasaray!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, tecrübeli ABD'li uzun forvet Natasha Howard'ı kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 17:06
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Natasha Howard yeniden Türkiye'de, adres Galatasaray!
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Natasha Howard'ı renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring, kadro yapılanması çalışmaları kapsamında ABD'li tecrübeli oyuncu Natasha Howard ile anlaşmaya vardı. Natasha Howard'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı kırmızılı forma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde üç Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) şampiyonluğu bulunan 34 yaşındaki Natasha Howard, Türkiye'de Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe ve ÇBK Mersin formalarını da terletti.

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