Yeni sezonda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor hazırlıklarını aralıksız sürdürürken, lacivert-beyazlı taraftarlar antrenman ziyaretinde bulunup takıma destek verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fethiyesporlu futbolseverler, teknik direktör Sait Karafırtınalar'a da çiçek takdim ederek tecrübeli teknik adamla sohbet etme fırsatı buldu. Taraftara başarı sözü veren Sait Karafırtınalar, verilecek desteğin takım için çok önemli olduğunu, başarının taraftarla birlikte geleceğini ifade etti. Futbolseverler idman sonunda ise teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çekildi.
Fethiyespor taraftarından takıma tam destek
Fethiyespor taraftarları, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımı antrenmanda ziyaret ederek teknik ekip ve futbolculara destek verdi.
SPORX AI BAKIŞI
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