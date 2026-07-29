Warriors, Draymond Green ile 1 yıllık 27.7 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı

Golden State Warriors, forveti Draymond Green ile 1 yıl ve 27.7 milyon dolar değerinde yeni sözleşme imzaladı. Green'in menajeri, anlaşmayı ESPN'den Shams Charania'ya doğruladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Green, daha önce 2026-27 sezonuna ilişkin aynı maaşı içeren oyuncu opsiyonunu reddederek Warriors'ın olası bir LeBron James transferi için maaş bütçesinde daha fazla esneklik sağlamasına yardımcı olmuştu.
ESPN'den Anthony Slater'ın haberine göre ise Green, buna uygun olmasına rağmen yeni sözleşmesine takas veto hakkı (no-trade clause) ekletmedi.
2012 NBA Draftı'nda 35. sıradan seçilen Green, kariyerinin tamamını Golden State formasıyla geçirdi. Michigan State çıkışlı yıldız, kariyerinin zirve döneminde ligin en elit savunmacılarından biri haline gelirken, 2017 yılında Yılın Savunmacısı (Defensive Player of the Year) ödülünü kazandı ve dokuz kez NBA En İyi Savunma Takımı'na seçildi.
36 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda çıktığı 68 maçta 8.4 sayı, 5.5 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakaladı. Cleaning the Glass verilerine göre Green'in %27.9'luk asist yüzdesi, uzun oyuncular arasında ligin en üst yüzde 2'lik diliminde (98. persentil) yer aldı.
Green ile Stephen Curry arasındaki uyum, Warriors hücumunun en önemli parçalarından biri olmayı sürdürüyor. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon Curry'nin kaydettiği 374 saha içi isabetinin takımın en yüksek rakamı olan 91'ine asist yaptı.
Golden State, Kristaps Porzingis, Al Horford ve Charles Bassey ile de yeni sözleşmeler imzalayarak geçen sezonki uzun rotasyonunun büyük bölümünü korumuş oldu. Kadrodan ayrılan tek isim ise Warriors'ın, Memphis Grizzlies'ten gelen 3 yıl 30 milyon dolarlık teklifine eşleşmediği Quinten Post oldu.
ESPN'den Anthony Slater'ın haberine göre ise Green, buna uygun olmasına rağmen yeni sözleşmesine takas veto hakkı (no-trade clause) ekletmedi.
2012 NBA Draftı'nda 35. sıradan seçilen Green, kariyerinin tamamını Golden State formasıyla geçirdi. Michigan State çıkışlı yıldız, kariyerinin zirve döneminde ligin en elit savunmacılarından biri haline gelirken, 2017 yılında Yılın Savunmacısı (Defensive Player of the Year) ödülünü kazandı ve dokuz kez NBA En İyi Savunma Takımı'na seçildi.
36 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda çıktığı 68 maçta 8.4 sayı, 5.5 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakaladı. Cleaning the Glass verilerine göre Green'in %27.9'luk asist yüzdesi, uzun oyuncular arasında ligin en üst yüzde 2'lik diliminde (98. persentil) yer aldı.
Green ile Stephen Curry arasındaki uyum, Warriors hücumunun en önemli parçalarından biri olmayı sürdürüyor. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon Curry'nin kaydettiği 374 saha içi isabetinin takımın en yüksek rakamı olan 91'ine asist yaptı.
Golden State, Kristaps Porzingis, Al Horford ve Charles Bassey ile de yeni sözleşmeler imzalayarak geçen sezonki uzun rotasyonunun büyük bölümünü korumuş oldu. Kadrodan ayrılan tek isim ise Warriors'ın, Memphis Grizzlies'ten gelen 3 yıl 30 milyon dolarlık teklifine eşleşmediği Quinten Post oldu.