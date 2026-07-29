Bastien Meupiyou için Galatasaray'dan talep 15 milyon euro

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, savunmasına da bir takviye yapmak istiyor.
TALEP 15 MİLYON EURO Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Alverca forması giyen 20 yaşındaki stoper Bastien Meupiyou'yu gündemine aldı.
A Bola'da yer alan habere göre, Alverca, Galatasaray'ın ilgilendiği Fransız stoper için 15 milyon euro talep ediyor.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun, Portekiz ekibi Alverca ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.
32 MAÇTA SÜRE BULDU
20 yaşındaki genç futbolcu, geçen sezon Alverca'da 32 maçta süre bulmuştu.
TALEP 15 MİLYON EURO Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Alverca forması giyen 20 yaşındaki stoper Bastien Meupiyou'yu gündemine aldı.
A Bola'da yer alan habere göre, Alverca, Galatasaray'ın ilgilendiği Fransız stoper için 15 milyon euro talep ediyor.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun, Portekiz ekibi Alverca ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.
32 MAÇTA SÜRE BULDU
20 yaşındaki genç futbolcu, geçen sezon Alverca'da 32 maçta süre bulmuştu.