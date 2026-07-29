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Can Armando Güner'e yeni talip

Göztepe, Galatasaray'dan 18 yaşındaki genç oyuncu Can Armando Güner ile ilgileniyor. Gençlerbirliği, Amedspor ve Samsunspor da genç oyuncuyu istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 09:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Can Armando Güner'e yeni talip
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Galatasaray'ın genç yeteneklerinden Can Armando Güner, transferin gözdesi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GÖZTEPE DEVREDE

18 yaşındaki sağ kanat için birçok Süper Lig ekibinin yanı sıra Göztepe de devrede girdi.

Yeni sezonda Avrupa kupalarını ıskalamak istemeyen İzmir ekibi, rotasyonlu bir kadro kurmak amacıyla Galatasaray'ın genç yıldızını kiralamak istiyor. Geçtiğimiz şubat ayında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'tan 350 bin euro'ya transfer edilen Güner'in, düzenli oynayabileciği bir takıma gönderilmesi fikrine Galatasaray'ın da sıcak baktığı kaydedildi.

İKİ RESMİ MAÇTA OYNADI

Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde imza atan Can Armando Güner, sarı- kırmızılılarda A takımda iki resmi maçta süre aldı.

PEŞİNDEKİ DİĞER TAKIMLAR

18 yaşındaki genç oyuncu ile Süper Lig'den Göztepe dışında Gençlerbirliği, Amedspor ve Samsunspor da ilgileniyor.  

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