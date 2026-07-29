Galatasaray'da sabır taştı: 5 takviye planı!

Galatasaray'da işler pek de yolunda gitmiyor. Sarı-kırmızılı kulübün hem transfer çalışmaları hem de yeni sezon hazırlıkları keyifleri kaçırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şu ana kadar kadar kadroya sadece kiralık olarak Lesley Ugochukwu'yu katabilen sarı-kırmızılılar özellikle merakla beklenen 10 numara transferinde hala somut adımlar atamadı.
TARAFTARDAN TEPKİ
Yönetim listesindeki oyuncuların yüksek maliyeti nedeniyle kara kara düşünürken, taraftarın da sabrı yavaş yavaş taşmaya başladı.
HAZIRLIK MAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ
Sarı-kırmızılı takımın hazırlık maçlarındaki görüntüsü de kaygıyı bir kat daha arttırdı. Avusturya'daki iki hazırlık maçını kaybedip kalesinde 5 gol gören ve futbol olarak büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da kamp döneminde herhangi bir oyuncunun dikkat çekmemesi kulübenin de zayıf olduğu gerçeğini gözler önüne serdi.
YÖNETİMİN PLANI
Bu olumsuz tabloya rağmen yönetim lige kadar yapılacak 4-5 takviye ile her şeyin yoluna gireceğini düşünüyor.
TARAFTARDAN TEPKİ
Yönetim listesindeki oyuncuların yüksek maliyeti nedeniyle kara kara düşünürken, taraftarın da sabrı yavaş yavaş taşmaya başladı.
HAZIRLIK MAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ
Sarı-kırmızılı takımın hazırlık maçlarındaki görüntüsü de kaygıyı bir kat daha arttırdı. Avusturya'daki iki hazırlık maçını kaybedip kalesinde 5 gol gören ve futbol olarak büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da kamp döneminde herhangi bir oyuncunun dikkat çekmemesi kulübenin de zayıf olduğu gerçeğini gözler önüne serdi.
YÖNETİMİN PLANI
Bu olumsuz tabloya rağmen yönetim lige kadar yapılacak 4-5 takviye ile her şeyin yoluna gireceğini düşünüyor.