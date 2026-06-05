Bedelli Askerlik Ücreti 2026 Ne Kadar? Zam mı gelecek?

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yapacaklara yönelik olarak yeni mesaj yayımladı. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren memur aylık katsayısına göre güncellenecek ve zamlanacak olan bedelli askerlik ücreti nedeniyle, zamsız olarak şu anki tutardan bedelli askerlik yapacaklar 416 bin 361 lira 30 kuruş ödeme yapacak.

1 Temmuz'dan önce bedelli askerliğe başvuracak olanlar zamsız olarak yararlanacakken, 1 Temmuz ve sonrasında başvuru yapacaklar yaklaşık yüzde 14 civarında zamlı ödeme yaparak yaklaşık 475 bin liraya bedelli askerlik yapacak.

MSB "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak Üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı Üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat tamamlamaları önem arz etmektedir." açıklamasında bulundu.