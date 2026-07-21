Galatasaray'dan Amine Gouiri için teklif hazırlığı

Galatasaray, gözünü Marsilya'nın golcüsü Amine Gouiri'ye çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, uzun süredir takibinde olan Cezayirli forvete ilk önce 2025 yılında Rennes'te oynarken talip olmuştu. Galatasaray'ın 13 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyen Fransız ekibi 19 milyon euro'ya oyuncusunu Marsilya'ya satmıştı.
GALATASARAY'IN YAPACAĞI TEKLİF
Galatasaray'ın 2026 yılının Mayıs ayında yaptığı 15 milyon euroluk teklif de Marsilya tarafından kabul görmemişti. Galatasaray, mali sıkıntıdaki Marsilya'nın kapısını 15 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonlu teklifiyle çalacak.
İtalyan ekibi Napoli de 26 yaşındaki golcüyle ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Gouiri, Marsilya'dan 3,2 milyon euro maaş kazanıyor.
SEZON PERFORMANSI
28 milyon güncel piyasa değeri olan başarılı forvet geçtiğimiz sezon oynadığı 28 maçta 11 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.
GALATASARAY'IN YAPACAĞI TEKLİF
Galatasaray'ın 2026 yılının Mayıs ayında yaptığı 15 milyon euroluk teklif de Marsilya tarafından kabul görmemişti. Galatasaray, mali sıkıntıdaki Marsilya'nın kapısını 15 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonlu teklifiyle çalacak.
İtalyan ekibi Napoli de 26 yaşındaki golcüyle ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Gouiri, Marsilya'dan 3,2 milyon euro maaş kazanıyor.
SEZON PERFORMANSI
28 milyon güncel piyasa değeri olan başarılı forvet geçtiğimiz sezon oynadığı 28 maçta 11 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.