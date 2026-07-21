21 Temmuz
Fenerbahçe-Gornik Zabrze
21:00
21 Temmuz
Mjaellby-Lincoln Red Imps FC
19:00
21 Temmuz
AGF-Lech Poznan
20:00
21 Temmuz
Thun-Dinamo Zagreb
21:00
21 Temmuz
Sturm Graz-Heart of Midlothian
21:30
21 Temmuz
Vikingur Reykjavik-Hapoel Beer Sheva
22:00
21 Temmuz
Larne-FK Crvena Zvezda
22:00

Galatasaray'dan Amine Gouiri için teklif hazırlığı

Galatasaray, 26 yaşındaki Cezayirli forvet Amine Gouiri için Marsilya'nın kapısını çalacak. 15 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralık teklifi hazırlandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 10:14
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Amine Gouiri için teklif hazırlığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, gözünü Marsilya'nın golcüsü Amine Gouiri'ye çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, uzun süredir takibinde olan Cezayirli forvete ilk önce 2025 yılında Rennes'te oynarken talip olmuştu. Galatasaray'ın 13 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyen Fransız ekibi 19 milyon euro'ya oyuncusunu Marsilya'ya satmıştı.

GALATASARAY'IN YAPACAĞI TEKLİF

Galatasaray'ın 2026 yılının Mayıs ayında yaptığı 15 milyon euroluk teklif de Marsilya tarafından kabul görmemişti. Galatasaray, mali sıkıntıdaki Marsilya'nın kapısını 15 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonlu teklifiyle çalacak.

İtalyan ekibi Napoli de 26 yaşındaki golcüyle ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Gouiri, Marsilya'dan 3,2 milyon euro maaş kazanıyor.

SEZON PERFORMANSI

28 milyon güncel piyasa değeri olan başarılı forvet geçtiğimiz sezon oynadığı 28 maçta 11 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.