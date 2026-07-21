Galatasaray'da veda planı: Can Armando

Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner'e Süper Lig'den talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Can Armando Güner ile ilgileniyor. Galatasaray, Can Armando Güner'in kiralanmasına sıcak bakıyor.
Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde imza atan genç futbolcu, sarı-kırmızılılarda 2 maçta süre buldu.
Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde imza atan genç futbolcu, sarı-kırmızılılarda 2 maçta süre buldu.