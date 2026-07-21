Galatasaray'da veda planı: Can Armando

Galatasaray, Alanyaspor'un ilgilendiği Can Armando Güner'in bir yıl kiralanmasına sıcak bakıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 09:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da veda planı: Can Armando
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner'e Süper Lig'den talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Can Armando Güner ile ilgileniyor. Galatasaray, Can Armando Güner'in kiralanmasına sıcak bakıyor.

Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde imza atan genç futbolcu, sarı-kırmızılılarda 2 maçta süre buldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.