12. Yargı Paketi Resmî Gazete'de Yayımlandı mı? 2026 Son Dakika Gelişmeleri

Hayır. 17 Temmuz 2026 itibarıyla 12. Yargı Paketi Resmî Gazete'de henüz yayımlanmadı. Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş olsa da yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

12. Yargı Paketi yasalaştı mı?

Yargı Paketi, 16 Temmuz 2026'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ancak bir kanunun uygulanmaya başlaması için Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu nedenle düzenlemeler henüz yürürlüğe girmiş değil.

Ne zaman yürürlüğe girecek?

Kanun teklifi, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte veya ilgili maddelerde belirtilen tarihlerde yürürlüğe girecek. Resmî Gazete'de yayımlanma tarihi henüz açıklanmadı.

12. Yargı Paketi neleri kapsıyor?

Teklifte öne çıkan düzenlemeler arasında;

İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklikler,

Hukuk yargılamalarının hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler,

Bazı ceza muhakemesi hükümlerinde değişiklikler,

IBAN kullanımına ilişkin bazı ceza hükümlerinde düzenlemeler

yer alıyor. Pakette genel af veya kapsamlı infaz affına yönelik bir düzenleme bulunmuyor.

Resmî Gazete yayımlandığında ne olacak?

Kanun Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlük tarihi gelen maddeler uygulanmaya başlanacak. Bazı hükümler ise kanunda belirtilen süre sonunda yürürlüğe girecek.

Sonuç: 12. Yargı Paketi Resmî Gazete'de Yayımlandı mı?

Hayır. 17 Temmuz 2026 itibarıyla 12. Yargı Paketi Resmî Gazete'de henüz yayımlanmadı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme, Cumhurbaşkanı'nın onayı ve Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.