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Beşiktaş - Salah: Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor!

Beşiktaş, Muhammed Salah'ı ikna etmek için çok büyük mesafe kat etti. Beşiktaş'ın önerisi ile Salah'ın beklentisi arasında mesafe kapandı. Salah'ın avukatı da sıcak gelişmelerin ardından İstanbul'a geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Temmuz 2026 14:20 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 14:32
Haber: Sporx.com
Beşiktaş - Salah: Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor!
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Beşiktaşlı taraftarların transfer tezahüratlarıyla gündeme gelen Muhamed Salah için çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş, Salah'a 12 milyon Euro maaş önerdi. 15 milyon Euro maaş talep eden Salah ise beklentisini 12 milyon Euro'ya düşürdü ancak bonuslarla birlikte maaşının 15 milyon Euro olmasını talep etti.

Beşiktaş ile Salah arasındaki sözleşme süresinin 1+1 yıl olacağı belirtildi. Opsiyonun belirli sayıda maça çıktıktan sonra otomatik olarak uzamasının talep edildiği vurgulandı.

İMAJ HAKLARI, FORMA SATIŞI YÜZDESİ

Siyah beyazlı kulüp, Salah ile imaj hakları ve forma satışının yüzdelik payı konularını da içeren görüşmeler de yapıyor.

AVUKATI İSTANBUL'A GELDİ

Muhammed Salah'ın avukatı, ileri düzey sözleşme görüşmelerinin ardından sözleşme düzenlemelerini ve detaylarını görüşmek için İstanbul'a geldi.



FUTBOL AŞ YÖNETİCİSİNDEN SALAH PAYLAŞIMI

Beşiktaş Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar, Mohammed Salah için paylaşım yaptı.



TARAFTARLARDAN SALAH TEZAHÜRATI

Beşiktaş taraftarları hep bir ağızdan "Ya Allah Bismillah, Muhamed Salah" şeklinde tezahüratta bulundu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın taraftarların transfer beklentisine gülümseyerek karşılık verdiği görüldü.

MENAJERİNDEN GELECEK AÇIKLAMASI

Muhamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas da oyuncunun transfer sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Abbas, "Muhamed'in gelecek sezon nerede oynayacağını hâlâ bilmiyoruz... ama çok yakında öğrenebiliriz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Mısırlı futbolcunun geleceğine ilişkin kararın kısa süre içinde netleşebileceği belirtildi.

Abbas, "Salah'ın oynamak istemeyeceği kulüplerle sırf gündem yaratmak adına görüşmeler yapmak bizim tarzımız değil." İfadelerini kullandı.

RÜŞTÜ REÇBER'DEN FLAŞ İDDİA

Rüştü Reçber, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın taraftarların Salah tezahüratına verdiği tepkiyi değerlendirerek transferin tamamlandığını iddia etti.

"BAŞKAN, SALAH'I BİTİRMİŞ"

Rüştü Reçber, şu ifadeleri kullandı: "Başkan, Salah'ı bitirmiş. Bilgiye dayalı söylüyorum. Ben, başkanın ifadesini gördüm, beden dili… (Salah tezahüratları sonrası) Serdal ağabeyi tanıyorum ben."



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