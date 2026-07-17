Beşiktaş - Salah: Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor!

Beşiktaşlı taraftarların transfer tezahüratlarıyla gündeme gelen Muhamed Salah için çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş, Salah'a 12 milyon Euro maaş önerdi. 15 milyon Euro maaş talep eden Salah ise beklentisini 12 milyon Euro'ya düşürdü ancak bonuslarla birlikte maaşının 15 milyon Euro olmasını talep etti.
Beşiktaş ile Salah arasındaki sözleşme süresinin 1+1 yıl olacağı belirtildi. Opsiyonun belirli sayıda maça çıktıktan sonra otomatik olarak uzamasının talep edildiği vurgulandı.
İMAJ HAKLARI, FORMA SATIŞI YÜZDESİ
Siyah beyazlı kulüp, Salah ile imaj hakları ve forma satışının yüzdelik payı konularını da içeren görüşmeler de yapıyor.
AVUKATI İSTANBUL'A GELDİ
Muhammed Salah'ın avukatı, ileri düzey sözleşme görüşmelerinin ardından sözleşme düzenlemelerini ve detaylarını görüşmek için İstanbul'a geldi.
FUTBOL AŞ YÖNETİCİSİNDEN SALAH PAYLAŞIMI
Beşiktaş Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar, Mohammed Salah için paylaşım yaptı.
TARAFTARLARDAN SALAH TEZAHÜRATI
Beşiktaş taraftarları hep bir ağızdan "Ya Allah Bismillah, Muhamed Salah" şeklinde tezahüratta bulundu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın taraftarların transfer beklentisine gülümseyerek karşılık verdiği görüldü.
MENAJERİNDEN GELECEK AÇIKLAMASI
Muhamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas da oyuncunun transfer sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Abbas, "Muhamed'in gelecek sezon nerede oynayacağını hâlâ bilmiyoruz... ama çok yakında öğrenebiliriz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Mısırlı futbolcunun geleceğine ilişkin kararın kısa süre içinde netleşebileceği belirtildi.
Abbas, "Salah'ın oynamak istemeyeceği kulüplerle sırf gündem yaratmak adına görüşmeler yapmak bizim tarzımız değil." İfadelerini kullandı.
RÜŞTÜ REÇBER'DEN FLAŞ İDDİA
Rüştü Reçber, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın taraftarların Salah tezahüratına verdiği tepkiyi değerlendirerek transferin tamamlandığını iddia etti.
"BAŞKAN, SALAH'I BİTİRMİŞ"
Rüştü Reçber, şu ifadeleri kullandı: "Başkan, Salah'ı bitirmiş. Bilgiye dayalı söylüyorum. Ben, başkanın ifadesini gördüm, beden dili… (Salah tezahüratları sonrası) Serdal ağabeyi tanıyorum ben."
Beşiktaş ile Salah arasındaki sözleşme süresinin 1+1 yıl olacağı belirtildi. Opsiyonun belirli sayıda maça çıktıktan sonra otomatik olarak uzamasının talep edildiği vurgulandı.
İMAJ HAKLARI, FORMA SATIŞI YÜZDESİ
Siyah beyazlı kulüp, Salah ile imaj hakları ve forma satışının yüzdelik payı konularını da içeren görüşmeler de yapıyor.
AVUKATI İSTANBUL'A GELDİ
Muhammed Salah'ın avukatı, ileri düzey sözleşme görüşmelerinin ardından sözleşme düzenlemelerini ve detaylarını görüşmek için İstanbul'a geldi.
FUTBOL AŞ YÖNETİCİSİNDEN SALAH PAYLAŞIMI
Beşiktaş Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar, Mohammed Salah için paylaşım yaptı.
TARAFTARLARDAN SALAH TEZAHÜRATI
Beşiktaş taraftarları hep bir ağızdan "Ya Allah Bismillah, Muhamed Salah" şeklinde tezahüratta bulundu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın taraftarların transfer beklentisine gülümseyerek karşılık verdiği görüldü.
MENAJERİNDEN GELECEK AÇIKLAMASI
Muhamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas da oyuncunun transfer sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Abbas, "Muhamed'in gelecek sezon nerede oynayacağını hâlâ bilmiyoruz... ama çok yakında öğrenebiliriz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Mısırlı futbolcunun geleceğine ilişkin kararın kısa süre içinde netleşebileceği belirtildi.
Abbas, "Salah'ın oynamak istemeyeceği kulüplerle sırf gündem yaratmak adına görüşmeler yapmak bizim tarzımız değil." İfadelerini kullandı.
RÜŞTÜ REÇBER'DEN FLAŞ İDDİA
Rüştü Reçber, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın taraftarların Salah tezahüratına verdiği tepkiyi değerlendirerek transferin tamamlandığını iddia etti.
"BAŞKAN, SALAH'I BİTİRMİŞ"
Rüştü Reçber, şu ifadeleri kullandı: "Başkan, Salah'ı bitirmiş. Bilgiye dayalı söylüyorum. Ben, başkanın ifadesini gördüm, beden dili… (Salah tezahüratları sonrası) Serdal ağabeyi tanıyorum ben."