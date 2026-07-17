Rashford'ın bütçesi: 30 milyon euro Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Marcus Rashford çok sayıda teklifle karşı karşıya…
BEŞ BÜYÜK LİGDE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Avrupa'nın birçok kulübünden ve Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler alan İngiliz yıldız, ilk hedef olarak Avrupa'nın beş büyük liginden birinde forma giymeyi planlıyor. Manchester United'la yollarını ayırmak isteyen oyuncunun Premier Lig'de kalmak istediği, eğer bu gerçekleşmezse sonrasında tekliflere bakacağı öğrenildi.
28 yaşındaki hücumcu için Fenerbahçe yönetimi, takibini sürdürecek ve oyuncunun durumuna göre adımlarını atacak. Yönetimin, yıldız futbolcu için yaklaşık 30 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bütçesini değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
BEŞ BÜYÜK LİGDE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Avrupa'nın birçok kulübünden ve Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler alan İngiliz yıldız, ilk hedef olarak Avrupa'nın beş büyük liginden birinde forma giymeyi planlıyor. Manchester United'la yollarını ayırmak isteyen oyuncunun Premier Lig'de kalmak istediği, eğer bu gerçekleşmezse sonrasında tekliflere bakacağı öğrenildi.
28 yaşındaki hücumcu için Fenerbahçe yönetimi, takibini sürdürecek ve oyuncunun durumuna göre adımlarını atacak. Yönetimin, yıldız futbolcu için yaklaşık 30 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bütçesini değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE