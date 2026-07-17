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Fenerbahçe'de Rashford için 30 milyon euroluk bütçe hazır!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Marcus Rashford için yaklaşık 30 milyon euroluk bonservis bütçesi ayrıldı. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

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calendar 17 Temmuz 2026 10:05
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de Rashford için 30 milyon euroluk bütçe hazır!
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Rashford'ın bütçesi: 30 milyon euro Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Marcus Rashford çok sayıda teklifle karşı karşıya…

BEŞ BÜYÜK LİGDE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Avrupa'nın birçok kulübünden ve Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler alan İngiliz yıldız, ilk hedef olarak Avrupa'nın beş büyük liginden birinde forma giymeyi planlıyor. Manchester United'la yollarını ayırmak isteyen oyuncunun Premier Lig'de kalmak istediği, eğer bu gerçekleşmezse sonrasında tekliflere bakacağı öğrenildi.

28 yaşındaki hücumcu için Fenerbahçe yönetimi, takibini sürdürecek ve oyuncunun durumuna göre adımlarını atacak. Yönetimin, yıldız futbolcu için yaklaşık 30 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bütçesini değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla  

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