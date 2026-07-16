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Kadınlar Avrupa kupalarında Türk temsilcilerinin rakipleri belli oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Türk temsilcilerinin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Opet C Grubu'nda, Galatasaray Çağdaş Faktoring B Grubu'nda yer alırken Emlak Konut, elemelerde Panathinaikos ile eşleşti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 16:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kadınlar Avrupa kupalarında Türk temsilcilerinin rakipleri belli oldu
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Türk temsilcilerinin rakipleri belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet C Grubu'nda, Galatasaray Çağdaş Faktoring ise B Grubu'nda yer aldı.

Elemelerde mücadele edecek Emlak Konut, yarı finalde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.

KADINLAR AVRUPA LİGİ GRUPLARI

A Grubu: Casademont Zaragoza, Basket Landes, Athinaikos Qualco ve elemelerden gelecek takım.

B Grubu: Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beretta Famila Schio, Kangoeroes Basket Mechelen ve elemelerden gelecek takım.

C Grubu: Fenerbahçe Opet, Valencia Basket, CS Rapid Bükreş ve elemelerden gelecek takım.

D Grubu: ZVVZ USK Prag, Tango Bourges Basket, AZS UMCS Lublin ve elemelerden gelecek takım.

Kadınlar Avrupa Ligi'nde normal sezon 14 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

BEŞİKTAŞ VE ÇBK MERSİN'İN RAKİPLERİ

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son şampiyon ÇİMSA ÇBK Mersin D Grubu'nda, Beşiktaş BOA ise B Grubu'nda mücadele edecek.

Beşiktaş BOA'nın grubunda Villeneuve D'Ascq, DSK Basketball Brandys ve Maccabi Bnot Ashdod yer alacak.

ÇİMSA ÇBK Mersin ise Olympiakos SFP, Sleza Wroclaw ve birinci eleme eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

KADINLAR AVRUPA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri ikinci yol yarı final mağlubu, Charnay Basket, AEL Limassol ve Helsinki Basketball Academy.

B Grubu: Beşiktaş BOA, Villeneuve D'Ascq, DSK Basketball Brandys ve Maccabi Bnot Ashdod.

C Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri üçüncü yol yarı final mağlubu, Castors Braine, ALBA Berlin ve beşinci eleme eşleşmesinin galibi.

D Grubu: ÇİMSA ÇBK Mersin, Olympiakos SFP, Sleza Wroclaw ve birinci eleme eşleşmesinin galibi.

E Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri ikinci yol final mağlubu, Hozono Global Jairis, Panathlitikos Sykeon ve ZKK Brod Na Savi.

F Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri dördüncü yol final mağlubu, TTT Riga, Universitatea Cluj ve üçüncü eleme eşleşmesinin galibi.

G Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri dördüncü yol yarı final mağlubu, Magnolia Campobasso, Nyon Basket Feminin ve Cinkarna Celje.

H Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri birinci yol yarı final mağlubu, BCF Elfic Fribourg, Landerneau Bretagne ve Autosped BCC Castelnuovo Scrivia.

I Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri birinci yol final mağlubu, SL Benfica, UZKK Student Nis ve dördüncü eleme eşleşmesinin galibi.

J Grubu: BLMA, KSSSE ENEA AJP Gorzow, Duran Maquinaria Ensino ve Panserraikos.

K Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri üçüncü yol final mağlubu, Rutronik Stars Keltern, SBS Ostrava ve BC Montana 2003.

L Grubu: MEINS Avenida, Basket Namur Capitale, MBK Ruzomberok ve ikinci eleme eşleşmesinin galibi.

Kadınlar Avrupa Kupası'nda eleme karşılaşmaları 24 Eylül-1 Ekim tarihlerinde oynanacak. Normal sezon ise 15 Ekim'de başlayacak.

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