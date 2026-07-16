Nets GM'i Marks: 'Porter için yeni sözleşmede acil bir durum yok'

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, Michael Porter Jr. ile kontrat uzatma görüşmeleri konusunda aceleci davranmayacaklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "Elbette bu görüşmeleri yapacağız," diyen Marks, New York Post'tan Brian Lewis'e yaptığı açıklamada, "Zamanımız var. Mike konusunda şu an için acil bir durum söz konusu değil. Ona çok değer veriyoruz. Geçen sezon harika bir yıl geçirdi, hatta profesyonel kariyerinin en iyi sezonu olduğunu söyleyebilirsiniz. Bunun büyük bir takdiri hak ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Marks ayrıca, "Bu görüşmeleri yapmayı ve Mike'ın yaz döneminin geri kalanında ve sezon boyunca neler yapabileceğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Deneyimli yönetici, aceleyle yürütülen sözleşme görüşmelerinin kulüpler açısından pişmanlık yaratabilecek kararlarla sonuçlanabileceğini de vurguladı.
"İnsanlar en çok acele ettiklerinde hata yapar," diyen Marks, "Bizim sadece son birkaç yılı değil, önümüzdeki birkaç yılı da kapsayan iyi düşünülmüş bir planımız var. Brooklyn Nets'in geleceğini oluşturacak oyuncuları bulmaya çalışıyoruz. Bu yüzden hiçbir şeyi aceleye getirmek istemiyoruz." şeklinde konuştu.
Porter, mevcut sözleşmesinin son sezonuna girerken 2026-27 sezonunda 40.8 milyon dolar kazanacak.
28 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon maç başına 24.2 sayı ortalamasıyla kariyerinin en verimli sezonunu geçirdi.
Marks ayrıca, "Bu görüşmeleri yapmayı ve Mike'ın yaz döneminin geri kalanında ve sezon boyunca neler yapabileceğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Deneyimli yönetici, aceleyle yürütülen sözleşme görüşmelerinin kulüpler açısından pişmanlık yaratabilecek kararlarla sonuçlanabileceğini de vurguladı.
"İnsanlar en çok acele ettiklerinde hata yapar," diyen Marks, "Bizim sadece son birkaç yılı değil, önümüzdeki birkaç yılı da kapsayan iyi düşünülmüş bir planımız var. Brooklyn Nets'in geleceğini oluşturacak oyuncuları bulmaya çalışıyoruz. Bu yüzden hiçbir şeyi aceleye getirmek istemiyoruz." şeklinde konuştu.
Porter, mevcut sözleşmesinin son sezonuna girerken 2026-27 sezonunda 40.8 milyon dolar kazanacak.
28 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon maç başına 24.2 sayı ortalamasıyla kariyerinin en verimli sezonunu geçirdi.