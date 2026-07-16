Haber Tarihi: 16 Temmuz 2026 12:14 - Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 12:14

AGS Sınav Yerleri Açıklandı mı? 2026 Akademi Giriş Sınavı Giriş Belgeleri Yayımlandı mı?

Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) katılacak adaylar, sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte "AGS sınav yerleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Gözler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak sınava giriş belgelerine çevrildi.

AGS Sınav Yerleri Açıklandı mı? 2026 Akademi Giriş Sınavı Giriş Belgeleri Yayımlandı mı?
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Evet. 2026 AGS sınava giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebiliyor.
AGS sınav giriş belgesi nereden alınır?

Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebiliyor.

Belgede;

Sınav merkezi,
Bina ve salon bilgisi,
Sınav tarihi ve saati,
Adayın fotoğrafı

yer alıyor.

AGS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Sınav giriş belgesi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılarak görüntülenebiliyor. Adayların sınav günü belgelerinin çıktısını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.


AGS sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 2026 Akademi Giriş Sınavı, ilan edilen sınav tarihinde gerçekleştirilecek. Adayların sınav saatinden önce sınav binalarında hazır bulunmaları isteniyor.

Sınava giderken hangi belgeler gerekli?

AGS'ye katılacak adayların;

Fotoğraflı sınava giriş belgesi,
Geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı)

ile sınav merkezine gitmeleri gerekiyor.

Sonuç: AGS Sınav Yerleri Açıklandı mı?

Evet. 2026 AGS sınav yerleri ve sınava giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, sınav merkezi bilgilerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden sorgulayabilir ve sınava giriş belgelerini çıktı alarak sınav günü yanlarında bulundurmalıdır.

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