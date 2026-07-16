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Galatasaray'da Icardi yerine Ponomarenko

Mauro Icardi'ye veda eden Galatasaray, yedek golcü olarak Dinamo Kiev'den Matviy Ponomarenko'yu kadrosuna katmak istiyor. Ponomarenko, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Temmuz 2026 08:15 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 14:14
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Icardi yerine Ponomarenko
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Mevcut kadrosunu büyük oranda koruyan Galatasaray'da yedek forvet arayışları devam ediyor.

GALATASARAY'IN YENİ HEDEFİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk planda Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım konusunda nabız yoklayan ancak 15 milyon euro'yu duyunca geri adım atan sarı kırmızılıların yeni hedefi Matviy Ponomarenko oldu.

Victor Osimhen'e yedek bakan ve TFF'nin 10+4 yabancı kuralını da dikkate alan Galatasaray, Dinamo Kiev'in genç forveti için girişimlerde bulundu. Kulübü kapıyı 30 milyon euro'dan açtı.

'Tok alıcı' rolündeki Dursun Özbek yönetimi Ponomarenko için satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulundu. Ve bunu da başarıya bağladı. Dinamo Kiev de 30 milyon euro'luk rakamı 25 milyon euro'ya indirdi ve beklemeye geçti.

RAKAM BİRAZ DAHA DÜŞERSE...

Galatasaray Lesley Ogochukwu transferinde olduğu gibi golcü olayında da benzer anlaşma ile çözüm düşünüyor. Eğer Ukrayna ekibi rakamı biraz daha aşağılara çekerse transfer resmiyet kazanacak.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan genç oyuncu, transfer için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Kulübüyle 2028'e kadar mukavelesi bulunan 20 yaşındaki Matviy Ponomarenko'nun güncel piyasa değeri 12 milyon avro. Ukrayna Milli Takımı'nın da formasını giyen genç golcünün 3 maçta 1 golü bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Dinamo Kiev'de geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan genç oyuncu, 24 gol attı ve 3 asist yaptı.

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